The Thaumaturge: RPG mit moralisch zweideutigen Entscheidungen

Ab heute laden 11 bit studios und Fool’s Theory Konsolenspieler ein, in The Thaumaturge in die düsteren Straßen Warschaus des Jahres 1905 einzutauchen. Das isometrische RPG The Thaumaturge ist jetzt für Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar.

Wiktor Szulski, der titelgebende Thaumaturg, kehrt nach Jahren der Abwesenheit für eine Familienfeier nach Warschau zurück. Die Stadt lebt von Kontrasten: Wohlhabende Viertel mit luxuriösen Hotels und belebten Bars stehen im Gegensatz zu den windgepeitschten Hütten im Viertel Powiśle.

The Thaumaturge ist ein charaktergetriebenes RPG, das eine fesselnde Geschichte, moralisch komplexe Entscheidungen und strategische rundenbasierte Kämpfe vereint.

Taucht ein in eine Welt, die von slawischer Folklore inspiriert ist, und begegnet geheimnisvollen Dämonen, den sogenannten Salutoren. Nutzt Wiktors mystische Fähigkeiten, um andere zu beeinflussen, oder setzt die Kräfte eures Salutors in Kämpfen ein, während ihr das Schicksal dieser packenden Geschichte formt.

Das Spiel ist zum Launch mit einem Rabatt erhältlich und kostet 27,99 € anstatt 34,99 €.