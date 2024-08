The Thing: Remastered: Frische Screenshots aus dem Horrorspiel

Um den Kultklassiker zu feiern, wurden frische Screenshots zu The Thing: Remastered veröffentlicht.

Anlässlich des 22. Jahrestags der Veröffentlichung des Horror-Kultklassikers The Thing in Nordamerika hat der Remaster-Entwickler für Videospiele, Nightdive Studios, einen frischen Blick auf The Thing: Remastered geworfen

Das Remaster, das den Spielern auf PC- und Konsolen noch in diesem Jahr außerirdischen Schrecken bringen wird, zeigt sich auf neuen Screenshots.