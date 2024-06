The Thing: Remastered: Klassiker aus 2002 wird neu aufgelegt

Schaut euch den Trailer zur Ankündigung des Remasters zum Klassiker The Thing an.

Entwickler Nightdive Studios und Publisher Atari kündigten auf der ersten IGN Live mit The Thing: Remastered eine schaurige Rückkehr an den Schauplatz eines der einflussreichsten Horrorfilme aller Zeiten an.

In Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences entwickelt, wird Nightdive Studios The Thing: Remastered im Laufe des Jahres digital für Windows-PC über Steam, PlayStation 4|5, Xbox One und Series X|S sowie Nintendo Switch veröffentlichen.

Wo der Film endet, beginnt ein neuer Schrecken.

The Thing: Remastered ist eine originalgetreue Restaurierung des kultigen Third-Person-Survival-Horror-Shooter-Spiels aus dem Jahr 2002, inspiriert von Universal Pictures‘ genredefinierendem Film The Thing aus dem Jahr 1982.

Nightdive Studios hat diesen Horror-Klassiker mithilfe der proprietären KEX-Engine für das moderne Zeitalter aufgerüstet, um ihn auf Geräten der aktuellen Generation mit einer Auflösung von bis zu 4K und 120 FPS spielen zu können.

Verbesserungen an Charaktermodellen, Texturen und Animationen wurden von Nightdive Studios handgefertigt, mit der Implementierung von fortschrittlichem 3D-Rendering für aktualisierte Beleuchtung und atmosphärische Effekte – für ein spannendes und ekelhaft detailliertes Remaster, das das spannende Spiel für das moderne Publikum wiederbelebt.

„Viele von uns bei Nightdive Studios sind glühende Fans des Horrorgenres, daher war es eine unglaubliche Ehre, in der Welt des kultigen The Thing zu arbeiten“, sagt Larry Kuperman, Director of Business Development bei Nightdive Studios. „Der Film aus dem Jahr 1982 ist ein Meisterwerk und wirklich eines der eindrucksvollsten Kunstwerke des Horrorgenres. Mit The Thing: Remastered ehren wir dieses Vermächtnis und das unglaubliche Spiel von Computer Artworks, das von der Geschichte inspiriert ist und die Geschichte weiter ausbaut.“

In der gefrorenen arktischen Tundra hat ein mysteriöses, gestaltwandelndes Alien die Besatzung der US-Forschungseinrichtung Outpost #31 ausgelöscht.

In The Thing: Remastered schlüpfen die Spieler in die Rolle von Captain J.F. Blake, dem Anführer eines Rettungsteams der United States Army, das die blutigen Ereignisse aus dem Originalfilm The Thing untersuchen soll.

Gefangen von den Elementen und der Gefahr einer Infektion durch ein schreckliches Wesen, muss Blake sein Team zusammenhalten, um zu überleben, indem er ihr Vertrauen gewinnt und sicherstellt, dass ihre Angst und Paranoia nicht das Beste aus ihnen herausholen … oder aus ihm selbst.

The Thing: Remastered Features

Rückkehr zum U.S. Outpost #31: Setzt die Geschichte von The Thing fort und stellt sich furchterregenden Monstern, von krabbelnden Kopfspinnen und menschenähnlichen Walkern bis hin zu gigantischen, mit mehreren Tentakeln versehenen Levelbossen

Setzt die Geschichte von The Thing fort und stellt sich furchterregenden Monstern, von krabbelnden Kopfspinnen und menschenähnlichen Walkern bis hin zu gigantischen, mit mehreren Tentakeln versehenen Levelbossen Wer geht da hin?: Kommandiert einen Trupp von bis zu vier NPCs aus den Charakterklassen Soldat, Sanitäter und Ingenieur durch die 11 furchterregenden Levels des Spiels

Kommandiert einen Trupp von bis zu vier NPCs aus den Charakterklassen Soldat, Sanitäter und Ingenieur durch die 11 furchterregenden Levels des Spiels Der wärmste Ort zum Verstecken: Jemand in eurem Trupp ist vielleicht nicht der, der er zu sein scheint. Das gestaltwandelnde Alien versteckt sich in einer Imitation, also seid wachsam.

Jemand in eurem Trupp ist vielleicht nicht der, der er zu sein scheint. Das gestaltwandelnde Alien versteckt sich in einer Imitation, also seid wachsam. Verliert es nicht: Gewinnt das Vertrauen eurer Truppenmitglieder und minimiert ihre Angst, damit sie nicht trotzig werden oder, schlimmer noch, in Paranoia verfallen.

Gewinnt das Vertrauen eurer Truppenmitglieder und minimiert ihre Angst, damit sie nicht trotzig werden oder, schlimmer noch, in Paranoia verfallen. Ultimativer Alien-Terror: Verbesserte Modelle, Texturen und Animationen, die von Nightdive handgefertigt wurden, sowie verbesserte Beleuchtung und atmosphärische Effekte

Verbesserte Modelle, Texturen und Animationen, die von Nightdive handgefertigt wurden, sowie verbesserte Beleuchtung und atmosphärische Effekte Atemberaubende Grafik: Bis zu 4K 120FPS Grafik auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Bis zu 4K 120FPS Grafik auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S Schachmatt: Trophäen und Erfolge auf Windows-PC über Steam, PlayStation und Xbox-Konsolen