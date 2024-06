The Thing: Remastered: Podcast-Reihe angekündigt, Episode 1 veröffentlicht

Nightdive Studios startet neue „Deep Dive“-Podcast-Serie mit The Thing: Remastered.

Heute startete der Videospiel-Remaster-Entwickler Nightdive Studios „Deep Dive“, eine neue zweiwöchentliche Podcast-Reihe, die Fans hinter die Kulissen des renommierten Teams führt, um mehr über die Bibliothek der gefeierten Retro-Titel zu erfahren.

Dazu gibt es 18 brandneue Screenshots in der Galerie für euch:

Nach der Ankündigung von The Thing: Remastered auf der IGN Live Anfang des Monats taucht die erste Episode von Deep Dive in die Gedankenwelt des Entwicklerteams des remasterten Horror-Klassikers und von Mark Atkinson ein, einem der ursprünglichen Regisseure und Programmierer von Computer Artworks‘ The Thing aus dem Jahr 2002.