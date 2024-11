The Thing: Remastered: Shadow-Drop nächste Woche möglich

Möglicherweise wurde für The Thing: Remastered ein Shadow-Drop frühzeitig preisgegeben.

Allem Anschein nach wurde für The Thing: Remastered ein Shadow-Drop vorbereitet. Das Spiel könnte somit am 5. Dezember 2024 veröffentlicht werden.

Zumindest verkündete Microsoft das in einem Beitrag auf Xbox Wire, obwohl eine offizielle Bestätigung des Entwicklers noch aussteht.

Ein offizielles Datum hat Nightdive Studios bisher nicht angekündigt. The Thing: Remastered ist eine überarbeitete Version des 2002 erschienenen Survival-Horror-Spiels, das nun am 5. Dezember 2024 veröffentlicht werden könnte.

The Thing: Remastered erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Das Spiel ist eine originalgetreue Restaurierung des kultigen Third-Person-Survival-Horror-Shooter-Spiels aus dem Jahr 2002, das von Universal Pictures‘ genredefinierendem Film The Thing aus dem Jahr 1982 inspiriert wurde.