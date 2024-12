Schaut euch in einem Video Spielszenen aus The Thing: Remastered auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

1982 erschien der genredefinierendem Film The Thing in den Kinos und begeisterte Millionen von Horror-Fans. 2002 folgte dann der Release des Third-Person-Survival-Horror-Shooter-Spiels, das ebenfalls etliche Spieler in seinen Bann zog.

22 Jahre später schafft es das Franchise mit The Thing: Remastered erneut auf die heimischen Bildschirme. Mit verbesserten Charaktermodellen, Texturen und Animationen sowie besserem 3D-Rendering will euch The Thing: Remastered erneut das Schrecken lehren.

Ihr übernehmt die Rolle von Captain J.F. Blake. Blake ist Anführer des Rettungsteams der US-Army, mit dem Auftrag, die Ereignisse aus dem Originalfilm The Thing zu untersuchen. Thing: Remastered spielt somit unmittelbar nach den Geschehnissen des Films und der dazugehörigen Auslöschung des Outpost #31 durch ein gestaltwandelndes Alien.

Um die Untersuchung erfolgreich abzuschließen, werdet ihr nicht alleine zum Einsatzort geschickt. Ihr kommandiert ein Trupp mit bis zu vier NPCs aus unterschiedlichen Klassen, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Dabei müsst ihr sicherstellen, dass sich euer Team wohl fühlt und euch vertraut.

Das Remaster läuft auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S mit bis zu 4K und 120 FPS.

The Thing: Remastered | Spielszenen aus der Neuauflage

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.