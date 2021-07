The Vale: Shadow of the Crown: Audio-Only-Adventure erscheint am 19. August für Xbox

Das Audio-Only-Adventure The Vale: Shadow of the Crown wird am 19. August 2021 für Xbox veröffentlicht werden.

Entwickler Falling Squirrel gibt bekannt, dass das preisgekrönte Audio-Only-Action-Adventure The Vale: Shadow of the Crown am 19. August 2021 für PC über Steam und itch.io sowie für Xbox One und kurz darauf im Epic Games Store erhältlich sein wird.

The Vale wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Canadian National Institute for the Blind (CNIB) entwickelt und ist Gewinner des Ubisoft Indie Special Prize 2018 und des Reboot Develop Red 2019 Special Selection Prize: Shadow of the Crown tauscht visuelle gegen akustische Hinweise und schafft so eine ganz eigene Art von Action-Kampf, die Barrieren für sehbehinderte und blinde Spieler abbaut.

Herausfordernde Kämpfe, spannende Quests und Sprachaufnahmen in AAA-Qualität von Dutzenden gefeierten Synchronsprechern, darunter Karen Knox (Starlink, Far Cry 5), Samer Salem (The Expanse, The Handmaid’s Tale) und Steve Cumyn (Far Cry 3, Versailles), sorgen für ein Spielerlebnis, wie ihr es noch nie erlebt habt.

The Vale: Shadow of the Crown Launch Trailer