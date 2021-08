The Vale: Shadow of the Crown: Entwickler-Tagebuch zum Titel für Spieler mit Sehbeeinträchtigung

The Vale: Shadow of the Crown soll die Barrieren für blinde und sehbeeinträchtigte Spieler für immer abschaffen!

Mit ihrem kommenden Spiel The Vale: Shadow of the Crown überwindet das unabhängige Spielestudio Falling Squirrel die Barrieren für blinde und sehbeeinträchtigte Spieler, die von den meisten Mainstream-Spielen ausgeschlossen bleiben.

The Vale: Shadow of the Crown erscheint am 19. August 2021 für PC und Xbox One und bietet ein einzigartiges Erlebnis, das zeigt, wie Barrierefreiheit zum Mainstream werden kann.

Das Team von Falling Squirrel hat unermüdlich daran gearbeitet, die neuesten Hilfstechnologien in das Spiel einzubinden und Hunderte von sehbeeinträchtigte Community-Mitgliedern zu Wort kommen lassen, um sicherzustellen, dass ihre unterschiedlichen Spielbedürfnisse erfüllt werden.

Als Teil des Engagements des Studios für Barrierefreiheit bietet The Vale: Shadow of the Crown auch eine aufrichtige und bewusste Repräsentation, indem sehbeeinträchtigte Synchronsprecher und Entwickler eingesetzt werden – darunter auch Synchronsprecher und kreative Berater, die ein Herzstück ihrer Community sind.

The Vale: Shadow of the Crown verzichtet auf traditionelles visuelles Gameplay und nutzt binaurale Audiotechnologie und haptisches Controller-Feedback, um eine immersive Welt zu erschaffen, die sehbeeinträchtigte und sehenden Spielern gleichermaßen hochkarätige Spiele bietet.

Die Spieler tauchen in die emotionale Geschichte des Zweiten vom Thron ein, der von Geburt an blind ist und kürzlich nach der Krönung seines älteren Bruders zum König des Landes an den Rand des Königreichs verbannt wurde.

Durch die Ohren des Helden müssen sich die Spieler auf eine gefährliche Reise begeben, während sie die Welt um sich herum erkunden, Feinde in herausfordernden, interaktiven Kämpfen bekämpfen, nach Ressourcen jagen, Ausrüstung erwerben und sich in einer reichhaltigen Erzählung verlieren, die von erstklassigen Synchronsprechern unterstützt wird.

The Vale: Shadow of the Crown wird ab dem 19. August 2021 für Windows PC über Steam und itch.io sowie für Xbox One erhältlich sein. Das Spiel wird kurz darauf auch im Epic Games Store veröffentlicht.