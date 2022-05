The Valiant: Echtzeit-Strategiespiel startet blutigen Kreuzzug durch Europa

Autor:, in / The Valiant

Das Echtzeit-Strategiespiel The Valiant schickt Spieler bei der Suche nach einem mystischen Relikt auf einen blutigen Kreuzzug durch Europa.

Die Regeln der Ritterlichkeit lauten: „Du sollst stets die Gerechtigkeit verteidigen und jederzeit gegen das Böse ankämpfen!“ Und genau das ist es, was den Helden dieser Geschichte, Theoderich von Akenburg, antreibt.

Der frühere Waffenbruder Ulrich ist besessen davon, Teile eines mystischen Relikts zu erlangen, des Stab des Aaron. Um die fehlenden Teile in seinen Besitz zu bringen, überzieht er Europa und das Heilige Land mit einem brutalen Kreuzzug.

Falls Ulrichs Unterfangen erfolgreich wäre, hätte dies schreckliche Konsequenzen für die gesamte Welt. Und so macht sich Theoderich erneut auf, die heilige Queste zu bestreiten und loyale Gefährten um sich zu scharen – obgleich er geschworen hatte, niemals wieder ein Schwert zu ergreifen …

The Valiant ist ein actionlastiges Echtzeit-Strategiespiel mit Rollenspielelementen, das frischen Wind ins Genre bringen soll. Der Fokus liegt auf taktischen Gefechten zwischen kleineren Truppenverbänden anstatt auf Schlachten zwischen ganzen Armeen oder dem Aufbau einer Basis.

Die Spieler folgen einer abwechslungsreichen Story-Kampagne durch viele einzigartige Szenarien. Entscheidungen sind sowohl auf als auch abseits des Schlachtfeldes wichtig, denn vor jeder Mission will der richtige Truppenmix gewählt und Ausrüstung und Skills der Helden verbessert werden.

Mit je drei einzigartigen Skill-Trees pro Helden gibt es viele Wege, den persönlichen Lieblingsspielstil zu finden. Die schnellen, Nahkampf-zentrierten Kämpfe von The Valiant werden auch erfahrene Echtzeit-Strategen überraschen.

The Valiant bietet darüber hinaus zwei Multiplayer-Modi: Kooperativ und Kompetitiv. Die Kampagne des Spiels ist zwar als reine Singleplayer-Erfahrung konzipiert, bis zu drei Spieler dürfen sich jedoch im Last-Man-Standing-Modus gegen zunehmend stärkere Kontrahenten, inklusive fordernder Mini-Bosse, beweisen. Bei Erfolg winken Erfahrungspunkte für den gespielten Helden, die neue Skills freischalten.

Der PVP-Modus bietet 1-gegen-1 sowie 2-gegen-2-Szenarien, wo es in schnellen und heftigen Kämpfen darum geht, Kontrollpunkte zu erobern und die eigenen Streitkräfte auszubauen. Wer Siege einfährt, schaltet eine Vielzahl an kosmetischen Anpassungsoptionen frei, um ordentlich gewandet in die Schlacht zu ziehen.

Features

Trupp-basiertes RTS mit einer Vielzahl von Einheiten, vom robusten Schwertkämpfer bis zur schnellen Kavallerie.

Wählt Helden- und Hilfstrupps in 15 von Hand erstellten spannenden Einzelspielermissionen mit jeweils eigenen Zwischensequenzen, vertonten Tagebüchern, Schwierigkeitsgraden und vielem mehr aus.

Sechs Heldentrupps mit jeweils drei unterschiedlichen Fertigkeitenbäumen, die euch beim Stufenaufstieg eures Helden einzigartige passive und aktive Fertigkeiten bieten.

Erhaltet in der Kampagne eine Vielzahl von Waffen und Rüstungen mit jeweils individuellen Attributen und besonderen Fertigkeitsoptionen.

Die Kombination von Heldenfertigkeiten mit Waffen und Ausrüstung ermöglicht eine gigantische Auswahl an Helden-Builds.

Im kooperativen „Last Man Standing“-Modus für drei Spieler bekommt ihr es mit Gegnerhorden zu tun und sammelt Erfahrung, um auf höheren Stufen neue Fertigkeiten und Kosmetikgegenstände zu erhalten.

Tretet in PvP-Modi mit 1v1- und 2v2-Unterstützung, kosmetischem Metafortschritt und speziellen Belohnungen für Ranglistenspiele an.

Ankündigungs-Trailer:

Gameplay-Trailer: