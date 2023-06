The Valiant: Release-Termin im Juli für Xbox und PlayStation

Autor:, in / The Valiant

Im Juli wird das Strategiespiel The Valiant auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Heute gibt THQ Nordic den 11. Juli 2023 als Release-Termin für die Konsolenversion von The Valiant bekannt. Für Xbox Series X|S und PlayStation 5 wird das Echtzeit-Strategiespiel 24,99 Euro (UVP) kosten.

In The Valiant übernehmt ihr das Kommando über spezialisierte Einheiten und setzt ihre einzigartigen Fähigkeiten strategisch ein, um auf dem Schlachtfeld zu triumphieren.

In einer fesselnden Einzelspielerkampagne mit 15 Missionen beobachtet ihr, wie eure Einheiten an Erfahrung und Stärke gewinnen und sich im Kampf bewähren.

Alternativ könnt ihr euch mit zwei Verbündeten im intensiven Last Man Standing-Koop-Modus zusammentun, wo Horden von Gegnern euren Mut testen, oder euren Wert als Ritter in intensiven PvP-Schlachten beweisen.

Mehr über die Geschichte von The Valiant

Ihr alle seid Zeugen einer unheiligen Präsenz, die sich über die Menschheit erhebt, eines unaussprechlichen Übels, das unsere gesamte Existenz bedroht. Doch fürchtet euch nicht, denn in The Valiant schlüpft ihr in die Rüstung von Theoderich, einem ehemaligen Kreuzritter, der auf einer unerbittlichen Mission unterwegs ist, um zu verhindern, dass die Hölle ausbricht.

Als Theoderich begebt ihr euch mit eurer Gemeinschaft treuer Krieger auf eine gefährliche Odyssee durch die Weiten des mittelalterlichen Europas und sogar durch das Heilige Land, um die Pläne von Ulrich von Grevel zu verhindern. Dieser bösartige Antagonist versucht, ein mächtiges Artefakt, den Stab von Aaron, in seinen Besitz zu bringen, eine Quelle unvorstellbarer und unheiliger Macht. Das Schicksal der Menschheit liegt in euren Händen, wenn ihr Teil dieses epischen Abenteuers werdet.

Schaut euch auch den brandneuen Trailer zu The Valiant an: