The Walking Dead: Destinies: Spiel mit extra Rabatt erhältlich

Das Schicksal entscheidet sich in The Walking Dead: Destinies – jetzt für Konsolen erhältlich!

The Walking Dead: Destinies ist ab sofort digital für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Am 1. Dezember erscheint das Action-Adventure für PlayStation und Xbox im Einzelhandel sowie digital für PC auf Steam. Ab dem 26. Januar ist The Walking Dead: Destinies auch für Nintendo Switch erhältlich.

Mit adrenalingeladenem Action-Gameplay können die Spieler den Verlauf der Geschichte von AMCs The Walking Dead verändern, indem sie eigene Entscheidungen treffen und sich den Konsequenzen stellen. Wählt man Rick oder Shane, um die Gruppe anzuführen? Macht man sich den Gouverneur zum Feind oder rekrutiert ihn für die eigene Sache? Das Schicksal wird es entscheiden.

In dem Third-Person Action-Adventure beginnt die Reise als Rick Grimes, der allein in einem von Toten umgebenen Krankenhaus erwacht. Zusammen mit bekannten Verbündeten kämpft er sich durch die Walker-Apokalypse an ikonischen Schauplätzen von The Walking Dead, darunter Atlanta, die Farm der Familie Greene, das Gefängnis und Woodbury.

Es müssen Entscheidungen getroffen werden, welche das Schicksal der Charaktere aus der Serie für immer beeinflussen. Helden und Schurken, Lebende und Tote – es liegt am Spieler zu entscheiden, den Kurs der Geschichte beizubehalten oder sich einen eigenen Weg durch die Welt von AMC’s The Walking Dead zu bahnen.

Key Features:

Zerschmettere das Schicksal: Verändere die Geschichte von AMC’s The Walking Dead, indem du deinen eigenen Weg durch die Ereignisse der Serie gehst. Rette den Schurken, wende dich gegen den Helden… und lebe mit den Konsequenzen.

Erledige die Untoten: Bezwinge Horden von Walkern in actiongeladenem Third-Person-Stil mit einer Vielzahl von Nahkampf- und Fernwaffen, darunter Schlagstöcke, Katanas, Revolver, Schrotflinten und Armbrüste.

Stelle dein Dreamteam zusammen: Stelle deine Mannschaft aus über zwölf ikonischen Charakteren aus AMC’s The Walking Dead zusammen, darunter Rick, Shane, Michonne, Carol, Daryl und mehr.

Überlebe die Apokalypse: Manage begrenzte Ressourcen, suche nach Waffen und Munition und maximiere die Fähigkeiten deiner Gruppe, um am Leben zu bleiben.

Erlebe die Spannung: Verteidige dein Lager, rette Überlebende und kämpfe heimlich oder im Nahkampf. Erhalten Sie eine letzte Chance zum Überleben in einem „gebrochenen Zustand“, bevor die Walker-Bedrohung Sie überwältigt.

The Walking Dead: Destinies erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch. Zur Veröffentlichung gibt es einen extra Rabatt!

Den Launch-Trailer könnt ihr euch hier anschauen: