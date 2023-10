The Walking Dead: Destinies: Veröffentlichungsdatum steht fest

In der Rolle von Rick Grimes dürft ihr ab dem 17. November in die Welt von The Walking Dead: Destinies eintauchen.

Nach der überraschenden Ankündigung im August von The Walking Dead: Destinies steht bereits der Veröffentlichungstermin für das neueste Spiel aus dem The Walking Dead-Universum fest.

Ab dem 17. November könnt ihr die Rolle von Rick Grimes übernehmen, um eure eigenen Abenteuer in der von Zombies bevölkerten Welt zu erleben.

Wie in der Serie wacht ihr im Krankenhaus auf, völlig ahnungslos, was eigentlich vorgefallen ist. Besucht im Spiel bekannte Orte aus The Walking Dead, neben der Farm der Familie Green gehören ikonische Orte wie das Gefängnis in Woodbury dazu.

Trefft auf bekannte Charaktere der Vorlage, um in der von Zombies bevölkerten Welt zu überleben. Dabei werden nicht nur die Untoten eine Gefahr für euch sein, es gibt noch weitere Überlebende, die euch das Leben schwer machen könnten.

Während eurer Reise durch Atlanta trefft ihr verschiedenste Entscheidungen, die über das Leben von euch, oder euren Begleitern entscheiden könnten. Es liegt an euch, wie ihr den Verlauf der Geschichte beeinflusst und was daraus wird.

The Walking Dead: Destinies erscheint für die Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch sowie PC.

Für Xbox Series X/S und Xbox One könnt ihr das Spiel ab dem 17. November digital kaufen. Eine Veröffentlichung auf einem physischen Datenträger ist für den Dezember geplant.