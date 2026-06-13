The Walking Dead: Streets of Survival: Rick, Daryl und Michonne kämpfen zurück

The Walking Dead kehrt als Arcade-Prügler zurück – erste PC-Demo jetzt spielbar.

Fans von The Walking Dead dürfen sich auf ein neues Videospielabenteuer freuen.

TRAILMARK Games und AMC Global Media haben offiziell The Walking Dead: Streets of Survival angekündigt, ein modernes Beat-‚em-up im Stil klassischer Arcade-Prügler, das die bekannte Welt der erfolgreichen TV-Serie in Pixeloptik neu interpretiert.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine Neuauflage der berühmten „All-Out War“-Handlung aus der Fernsehserie. Spieler erleben den erbitterten Konflikt zwischen Rick Grimes und seinen Verbündeten gegen Negan und die Saviors erneut, diesmal jedoch als actionreiches Prügelspiel mit zahlreichen Kämpfen gegen Walker und menschliche Gegner.

Dabei schlüpft ihr in die Rollen bekannter Figuren wie Rick Grimes, Daryl Dixon und Michonne. Jeder Charakter verfügt über eigene Angriffe, Spezialfähigkeiten und ikonische Waffen. So setzt Rick seinen legendären Revolver ein, Michonne kämpft mit ihrem Katana und Daryl verlässt sich auf seine Armbrust.

Neben zahlreichen Untoten warten auch bekannte Schauplätze aus der Serie auf die Spieler. Alexandria, Hilltop und das Sanctuary wurden als spielbare Umgebungen bestätigt und werden durch dynamische Ereignisse sowie eine auffällige Retro-Pixelgrafik ergänzt.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Klassische Beat-‚em-up-Kämpfe mit Nah- und Fernkampfangriffen

Horden von Walkern und menschliche Gegnergruppen

Bosskämpfe gegen bekannte Figuren und besondere Walker

Mehrere Schwierigkeitsgrade inklusive optionalem Easy Mode

Wiederspielbare Arcade-Herausforderungen

Individuelle Fähigkeiten und Waffen für jeden Charakter

Besonders interessant für Serienfans sind die angekündigten Bosskämpfe. So treffen Spieler unter anderem auf Negan, Simon sowie verschiedene bekannte Walker aus der TV-Serie. Die Entwickler versprechen mehrstufige Kämpfe, die sowohl Geschick als auch taktisches Vorgehen erfordern.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann bereits jetzt eine erste Demo auf Steam ausprobieren. Dort erhalten Spieler einen Vorgeschmack auf das Kampfsystem und die grundlegenden Spielmechaniken.

The Walking Dead: Streets of Survival erscheint demnächst für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.