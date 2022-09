The Wandering Village: Xbox Game Preview Testphase startet 2023

Autor:, in / The Wandering Village

Stray Fawn Studio hat angekündigt, dass The Wandering Village am 14. September ($24,99) für PC, Mac und Linux in den Steam Early Access eintreten wird. Inspiriert von Hayao Miyazakis Nausicaä aus dem Valley of the Wind ist The Wandering Village ein einzigartiger City-Builder, der auf dem Rücken einer riesigen, umherstreifenden Kreatur namens Onbu spielt.

Durch die Kombination von Städtebau und Ressourcenmanagement mit Schurken- und Überlebenselementen müssen die Spieler eine enge Beziehung zu der riesigen Kreatur aufbauen, um die gefährliche, postapokalyptische Welt zu überleben. Vom Anbau von Feldfrüchten und dem Sammeln seltener Ressourcen bis hin zur Erkundung der Umgebung und dem Ausbau der Siedlung müssen die Spieler die Gesundheit der Kreatur aufrechterhalten und gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Dorfbewohner berücksichtigen, wenn sie beide überleben wollen.

Angesichts des unbarmherzigen Wetters, blutsaugender Parasiten, giftiger Sporen und begrenzter Ressourcen wird es nicht immer leicht sein, sich auf dem Rücken eines lebenden, atmenden Tieres niederzulassen. Der Schlüssel zur Reise des Spielers ist es, auf einzigartige Gelegenheiten und Umweltbedrohungen zu reagieren und sein Dorf und seine Bedürfnisse anzupassen, während man durch eine Vielzahl gefährlicher Biome reist.

Der Aufbau einer Beziehung zwischen den Dorfbewohnern und Onbu kann manchmal eine Herausforderung sein, da ihre Interessen oft nicht übereinstimmen. Als lebende Kreatur stellt sein einzigartiger Körper eigene Herausforderungen für die Gestaltung des Dorfes dar. Es ist durchaus möglich, dass ein Stachel dort gewachsen ist, wo die Dorfbewohner ihre Küche platzieren wollten, während eine misslungene Ernte zu Verzweiflung führen und die Dorfbewohner dazu verleiten könnte, der Kreatur Blut zu entlocken, um sie zu essen.

The Wandering Village wurde erfolgreich auf Kickstarter unterstützt und ist nach drei Jahren Entwicklungszeit in die Top 30 der meistgewünschten Spiele auf Steam aufgestiegen. Das Spiel ist ab dem 14. September im Steam Early Access für PC, Mac und Linux für 24,99 $ erhältlich und markiert nur den Anfang von Onbus Reise. The Wandering Village wird im Jahr 2023 auch in der Xbox Game Preview erscheinen.