The Wardrobe: Even Better Edition: Launch-Trailer zum verrückten 2D-Adventure

Schaut euch den Launch-Trailer zum verrückten 2D-Point-and-Click-Adventure The Wardrobe: Even Better Edition an.

Das von CINIC Games entwickelte The Wardrobe: Even Better Edition ist ab sofort für Xbox One und auf den Konsolen der neuesten Generation von Microsoft, Xbox Series X und Xbox Series S, erhältlich.

Der Protagonist des 2D-Point-and-Click-Adventures, das von Säulen des Genres wie Monkey Island, Day of the Tentacle und Sam & Max: Hit the Road inspiriert wurde, ist Skinny, ein Junge, der versehentlich von seinem besten Freund Ronald getötet wurde.

Nach dem Unfall wurde Skinnys Körper von einigen mysteriösen Kräften wieder zum Leben erweckt und gezwungen, für immer in Ronalds Kleiderschrank zu leben. Wie ein Skelett im Kleiderschrank.

Um die Seele seines besten Freundes vor der ewigen Verdammnis zu bewahren, ist Skinny gezwungen, sich Ronald zu offenbaren und ihn zu überzeugen, sich seiner Schuld zu stellen.

The Wardrobe zeichnet sich durch eine Reihe von Zitaten aus der Popkultur und dem Nerd-Bereich, eine verrückte Atmosphäre und eine Prise dunklen Humor aus, wobei viele Rätsel zu lösen sind.

Eine echte Hommage an die Geek-Phantasie der letzten vier Jahrzehnte und an die historischen Grafik-Adventures aus den 90er Jahren, die nun endlich auch auf Microsoft-Konsolen erhältlich sind.