The Witcher 2: Assassins of Kings: Rollenspiel feiert 15-jähriges Jubiläum

The Witcher 2: Assassins of Kings feiert sein 15-jähriges Jubiläum.
Zum Anlass veröffentlichte CD Projekt RED ein spezielles Artwork, das von der Geschichte des Rollenspiels inspiriert wurde.
Über die offiziellen Social-Media-Kanäle erklärte das Studio: „Jede Geschichte hat einen Anfang und ein Ende, aber in der Mitte wird die Handlung erst richtig intensiv.“
Weiter heißt es: „Vor 15 Jahren betraten wir mit The Witcher 2: Assassins of Kings das Herz von Geralts Trilogie — eine Geschichte voller wechselnder Bündnisse, verborgener Motive und Entscheidungen mit schwerwiegenden Konsequenzen.“
Zum Jubiläum bedankte sich das Studio außerdem direkt bei den Fans: „Um diesen Anlass zu feiern, haben wir eine besondere Illustration vorbereitet, die von der Geschichte des Spiels inspiriert wurde. Alles Gute zum Jubiläum, Witcher!“
The Witcher 2 gilt bis heute als einer der wichtigsten Teile der Reihe und legte den Grundstein für den späteren internationalen Durchbruch des Franchise mit The Witcher 3: Wild Hunt.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Fand Witcher 2 sehr gut auf der 360. Die Steuerung wahr etwas hölzern aber kam nach einiger Zeit ganz gut mit zurecht. Herzliche Glückwünsch zum 15 .
Wahr ganz okay mehr aber auch nicht.