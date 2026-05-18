The Witcher 2: Assassins of Kings: Rollenspiel feiert 15-jähriges Jubiläum

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Image: BANDAI NAMCO Entertainment / CD Projekt Red

The Witcher 2 feiert 15. Jubiläum mit neuem Artwork von CD Projekt RED.

The Witcher 2: Assassins of Kings feiert sein 15-jähriges Jubiläum.

Zum Anlass veröffentlichte CD Projekt RED ein spezielles Artwork, das von der Geschichte des Rollenspiels inspiriert wurde.

Über die offiziellen Social-Media-Kanäle erklärte das Studio: „Jede Geschichte hat einen Anfang und ein Ende, aber in der Mitte wird die Handlung erst richtig intensiv.“

Weiter heißt es: „Vor 15 Jahren betraten wir mit The Witcher 2: Assassins of Kings das Herz von Geralts Trilogie — eine Geschichte voller wechselnder Bündnisse, verborgener Motive und Entscheidungen mit schwerwiegenden Konsequenzen.“

Zum Jubiläum bedankte sich das Studio außerdem direkt bei den Fans: „Um diesen Anlass zu feiern, haben wir eine besondere Illustration vorbereitet, die von der Geschichte des Spiels inspiriert wurde. Alles Gute zum Jubiläum, Witcher!“

The Witcher 2 gilt bis heute als einer der wichtigsten Teile der Reihe und legte den Grundstein für den späteren internationalen Durchbruch des Franchise mit The Witcher 3: Wild Hunt.

Quelle
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18 Kommentare Added

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  1. ZombieGott79 96840 XP Posting Machine Level 3 | 18.05.2026 - 10:25 Uhr

    Fand Witcher 2 sehr gut auf der 360. Die Steuerung wahr etwas hölzern aber kam nach einiger Zeit ganz gut mit zurecht. Herzliche Glückwünsch zum 15 .

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