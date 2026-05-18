The Witcher 2: Assassins of Kings: Rollenspiel feiert 15-jähriges Jubiläum

The Witcher 2: Assassins of Kings feiert sein 15-jähriges Jubiläum.

Zum Anlass veröffentlichte CD Projekt RED ein spezielles Artwork, das von der Geschichte des Rollenspiels inspiriert wurde.

Über die offiziellen Social-Media-Kanäle erklärte das Studio: „Jede Geschichte hat einen Anfang und ein Ende, aber in der Mitte wird die Handlung erst richtig intensiv.“

Weiter heißt es: „Vor 15 Jahren betraten wir mit The Witcher 2: Assassins of Kings das Herz von Geralts Trilogie — eine Geschichte voller wechselnder Bündnisse, verborgener Motive und Entscheidungen mit schwerwiegenden Konsequenzen.“

Zum Jubiläum bedankte sich das Studio außerdem direkt bei den Fans: „Um diesen Anlass zu feiern, haben wir eine besondere Illustration vorbereitet, die von der Geschichte des Spiels inspiriert wurde. Alles Gute zum Jubiläum, Witcher!“