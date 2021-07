The Witcher 3: Wild Hunt: Alle Infos zur WitcherCon im Überblick

Am 9. und 10. Juli 2021 präsentierten CD PROJEKT RED und Netflix die WitcherCon – eine globale Online-Feier der The Witcher-Franchise mit zahlreichen Panels und Ankündigungen rund um die Welt der The Witcher-Videospiele und die Netflix-Serie.

Die WitcherCon wurde in zwei separaten Streams auf Twitch und YouTube übertragen und enthielt viele unterhaltsame und ereignisreiche Panels, die sich auf verschiedene Aspekte der Welt von The Witcher konzentrierten – sowie einzigartige Inhalte für jeden Stream. Einige der Highlights der Veranstaltung sind: Geralt von T-Rivia – wo die wichtigsten Schöpfer der The Witcher-Spielreihe und der The Witcher-Netflix-Serie gegeneinander antraten, um ihr Wissen in einem Quiz zum Thema Witcher-Universum zu testen. Anschließend diskutierten die Entwickler von CD PROJEKT RED in Memories From the Path darüber, wie die digitalen Geschichten der Spiele im Laufe der Jahre zum Leben erweckt wurden, bevor sie gemeinsam alte Erinnerungen aufleben ließen und in Erinnerungen an die Entstehung der Spiele schwelgten.

Seht euch die Aufzeichnungen der beiden WitcherCon-Streams an:





CD PROJEKT RED stellte auch ihr erweitertes Witcher-Universum in The Witcher ins Rampenlicht: Beyond Video Games – im Mittelpunkt stand dabei die Enthüllung des kommenden Comicbuchs The Witcher: Ronin. Der Comic ist im Manga-Stil gehalten und erzählt eine antike, japanisch inspirierte Geschichte, in der Geralt als monstertötender Ronin auf der Jagd nach der mythischen Yuki Onna – der Dame des Schnees – ist. Eine spezielle gebundene Sammlerausgabe von The Witcher: Ronin wird demnächst auf Kickstarter erscheinen.

Spokko, Mitglied der CD PROJEKT Familie, war ebenfalls auf der WitcherCon, um neues Material aus ihrem ortsabhängigen AR-RPG The Witcher: Monster Slayer. Das Spiel, das am 21. Juli kostenlos für iOS und Android erscheint, stellt die Spieler vor die Aufgabe, selbst zum Hexer zu werden und in vertraute Umgebungen zu gehen, die in ein dunkles Fantasy-Reich verwandelt wurden, um blutrünstige Bestien zu jagen, die in der Nähe lauern.

Darüber hinaus hat Netflix auf der WitcherCon nicht nur Panels mit der Besetzung der Netflix-Serie The Witcher veranstaltet, sondern auch Sneak Peeks und Updates zur zweiten Staffel der äußerst beliebten Serie und zum Anime The Witcher gegeben: Nightmare of the Wolf Anime. Während der Veranstaltung wurden nicht nur neue Einblicke in beide Projekte gewährt, sondern auch die Veröffentlichungstermine bekannt gegeben: The Witcher Staffel 2 erscheint am 17. Dezember 2021, Nightmare of the Wolf Anime feiert am 23. August 2021 Premiere.





Die WitcherCon ist auch nicht das einzige Beispiel für die Zusammenarbeit von CD PROJEKT RED und Netflix. Später im Jahr 2021 wird die Next-Gen-Edition von The Witcher 3: Wild Hunt für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen, und das Spiel wird auch Bonus Items enthalten, die von der Netflix-Serie inspiriert sind. Das Next-Gen-Upgrade für das Spiel wird für Besitzer von The Witcher 3: Wild Hunt auf Xbox One, PlayStation 4 und PC kostenlos sein.