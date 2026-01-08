The Witcher 3: Wild Hunt: Analyst ist „100 Prozent sicher“: Neue DLC-Erweiterung kommt 2026

Die Gerüchte um neue Inhalte für The Witcher 3 im Jahr 2026 erhalten weiteren Rückenwind.

Mateusz Chrzanowski, Analyst bei Noble Securities, zeigt sich nach einem Unternehmensbericht, der einen neuen kostenpflichtigen DLC für Mai 2026 prognostiziert, äußerst überzeugt von seiner Einschätzung.

Auf Nachfrage erklärte er, er sei „zu 100 Prozent sicher, dass [CD Projekt Red] dieses Jahr bedeutende neue Inhalte veröffentlichen wird“.

Grundlage seiner Prognose sei eine Mischung aus öffentlich zugänglichen Informationen und Gesprächen mit CD Projekt Red. Ein entscheidender Faktor sei zudem, dass das interne Incentive‑Programm des Studios noch rund 700 Millionen PLN (etwa 144 Millionen Pfund) hinter seinem Ziel liege.

Chrzanowski ist nicht der einzige, der diese Einschätzung teilt. Bereits zuvor hatte Borys Nieśpielak, der ebenfalls als Ursprung der aktuellen Gerüchte gilt, erklärt, dass seine Informationen von mehreren unabhängigen Quellen bestätigt worden seien. Beide Stimmen zeichnen ein ähnliches Bild: CD Projekt Red arbeitet offenbar an neuem, bedeutendem Content für ein Spiel, das viele längst als abgeschlossen betrachtet hatten.