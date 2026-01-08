The Witcher 3: Wild Hunt: Analyst ist „100 Prozent sicher“: Neue DLC-Erweiterung kommt 2026

29
Zweiter Insider bestätigt: CD Projekt Red plant bedeutende Witcher 3‑Erweiterung.

Die Gerüchte um neue Inhalte für The Witcher 3 im Jahr 2026 erhalten weiteren Rückenwind.

Mateusz Chrzanowski, Analyst bei Noble Securities, zeigt sich nach einem Unternehmensbericht, der einen neuen kostenpflichtigen DLC für Mai 2026 prognostiziert, äußerst überzeugt von seiner Einschätzung.

Auf Nachfrage erklärte er, er sei „zu 100 Prozent sicher, dass [CD Projekt Red] dieses Jahr bedeutende neue Inhalte veröffentlichen wird“.

Grundlage seiner Prognose sei eine Mischung aus öffentlich zugänglichen Informationen und Gesprächen mit CD Projekt Red. Ein entscheidender Faktor sei zudem, dass das interne Incentive‑Programm des Studios noch rund 700 Millionen PLN (etwa 144 Millionen Pfund) hinter seinem Ziel liege.

Chrzanowski ist nicht der einzige, der diese Einschätzung teilt. Bereits zuvor hatte Borys Nieśpielak, der ebenfalls als Ursprung der aktuellen Gerüchte gilt, erklärt, dass seine Informationen von mehreren unabhängigen Quellen bestätigt worden seien. Beide Stimmen zeichnen ein ähnliches Bild: CD Projekt Red arbeitet offenbar an neuem, bedeutendem Content für ein Spiel, das viele längst als abgeschlossen betrachtet hatten.

  1. Kenty 239930 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.01.2026 - 14:15 Uhr

    Nach dem Hauptspiel war bei mir irgendwie die Luft raus. Irgendwas bei Gwent verpasst und es war nicht mehr zu komplettieren. Und dann im DLC hat mich das volle Inventar genervt und ich wusste nicht mehr, was ich wegwerfen konnte und was nicht. Deswegen brauche ich auch nicht noch einen dritten DLC.

    Bei Torchlight 2 konnte man ja zumindest den ganzen Müll im Inventar auf einen Esel packen und ihn dann zu irgendeinem Händler schicken. Ich hätte echt gerne mal eine Komfortfunktion, wo irgendein Charakter das ganze Zeug für mich aussortiert und zum besten Preis verkauft. Immer dieses Rumgeflöhe nervt nur.

    2
    • Chris0071234 49390 XP Hooligan Bezwinger | 08.01.2026 - 14:25 Uhr
      Antwort auf Kenty

      OK, krass, dabei gehören die beiden Witcher 3 DLCs für mich zu den besten DLCs die je erschienen sind und vor allem der zweite Blood and Wine hätte vom Umfang und der Qualität her problemlos auch as Vollpreisspiel verkauft werden können.
      Also ich würde bei einem 3. DLC sofort zuschlagen, würde mich freuen wenn das Gerücht stimmt 😀

      1
    • Aeternitatis 48865 XP Hooligan Bezwinger | 08.01.2026 - 17:53 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Das hat mich auch immer genervt, dann doch lieber sowas wie bei Starfield. Inventar erweitern und direkten Zugriff aufs Raumschiff. Das inventar Problem nervt mich eigentlich bei jedem Spiel. Dann sollte man wegen mir lieber eine Option machen um gegen etwas weniger XP das Inventar zu erweitern. Ich bin Sammler und lass ungern etwas liegen.

      1
  3. Katanameister 290360 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 08.01.2026 - 14:24 Uhr

    Ich frage mich, was sie noch storytechnisch bringen wollen, eventuell eine Art Prolog/Ünerleitung zu dem kommenden Witcher 4 🤔.

    1
  5. Lord Hektor 341390 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.01.2026 - 15:57 Uhr

    Ich müsste mir zwar The Witcher 3 erneut kaufen, aber wäre absolut kein Problem 💪.

    0
  6. Spaxarrow 5120 XP Beginner Level 3 | 08.01.2026 - 17:26 Uhr

    Also es war n hammer game, die Dlc’s waren super und es wird an Teil 4 gearbeitet 😂, also ich hätte lieber voller Freude Teil 4 anstatt Teil 3 wegen nem Dlc neu zu installieren.

    0
  7. Aeternitatis 48865 XP Hooligan Bezwinger | 08.01.2026 - 17:55 Uhr

    Ich werde es mir wahrscheinlich direkt zulegen. Habe die Witcher Reihe sehr gerne gespielt. Ich hoffe er hat Recht.

    0
  8. Mass1vePlay 58545 XP Nachwuchsadmin 8+ | 08.01.2026 - 18:45 Uhr

    Here we go again…ich seh schon wieder hunderte Stunden an mir vorbei fliegen, denn natürlich wird das ein komplett neuen Durchlauf mit sich bringen.

    0
  9. Hey Iceman 855205 XP Xboxdynasty All Star Platin | 08.01.2026 - 18:48 Uhr

    Überlege ob ich nicht nochmal von vorne anfangen soll,hab irgendwann aufgehört und nicht mehr weiter gespielt.

    0

