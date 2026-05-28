The Witcher 3: Wild Hunt: Blood and Wine 10th Anniversary Stream kehrt nach Toussaint zurück

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The Witcher 3: Blood and Wine Jubiläums-Stream bringt Rückkehr nach Toussaint. Jetzt einschalten!

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine wird mit einem speziellen Jubiläums-Stream im Rahmen von REDstreams gefeiert. Am 28. Mai um 17:00 Uhr (CEST) kehrt das Entwicklerteam gemeinsam mit Gästen nach Toussaint zurück, dem ikonischen DLC-Gebiet voller Ritter, Weinberge und Vampire.

Der Stream widmet sich dem 10-jährigen Jubiläum der Erweiterung und bringt mit Kacper Niepokólczycki und Magdalena Zych zwei bekannte Stimmen aus dem Entwicklerteam zusammen. Im Fokus steht dabei ein nostalgischer Rückblick auf eines der beliebtesten Add-ons der Rollenspielgeschichte.

The Witcher 3: Wild Hunt gilt als eines der prägendsten Open-World-RPGs seiner Generation, und besonders die Erweiterung Blood and Wine hat sich durch ihre eigenständige Region Toussaint und ihre starke Atmosphäre einen besonderen Platz in der Community gesichert.

Begleitend zum Stream verweist das Team auf einen Blogbeitrag, in dem Global PR Director Radek Grabowski persönliche Erinnerungen an die Entwicklung und Wirkung von Blood and Wine teilt. Damit wird das Jubiläum nicht nur als Rückblick, sondern auch als Einblick hinter die Kulissen der Entwicklung gefeiert.

Der REDstreams-Event lädt Fans dazu ein, gemeinsam in Chat und Stream die Rückkehr nach Toussaint zu erleben und eines der bekanntesten Kapitel der Witcher-Reihe erneut zu feiern.

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2 Kommentare Added

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  1. Katanameister 440260 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 28.05.2026 - 18:23 Uhr

    Ein wirklich tolles Dlc und der vermeintlich würdige Abschluss von Geralts Geschichte, hoffentlich kann der Dlc da mithalten.

    0

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