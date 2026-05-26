The Witcher 3: Wild Hunt: Blood and Wine feiert 10-jähriges Jubiläum mit Livesteam

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CD Projekt Red kündigt einen Jubiläums-Stream zu The Witcher 3: Blood and Wine an.

Zum 10-jährigen Jubiläum von The Witcher 3: Blood and Wine veranstaltet CD Projekt Red einen speziellen REDstreams-Livestream.

Der Stream findet am 28. Mai um 17:00 Uhr CEST statt und rückt die Erweiterung rund um die Region Toussaint erneut in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit Entwicklern wird dabei auf die Inhalte, die Atmosphäre sowie die Geschichte des Add-ons zurückgeblickt.

Im Rahmen des Streams werden unter anderem Kacper Niepokólczycki und Magdalena Zych erwartet, die gemeinsam über das DLC sprechen und in die Welt von Rittern, Weinbergen und Vampiren zurückkehren.

Zusätzlich verweist CD Projekt Red auf einen begleitenden Blogbeitrag, in dem Global PR Director Radek Grabowski persönliche Erinnerungen an die Entwicklung von Blood and Wine teilt.

Der Stream wird live über die offiziellen Kanäle von CD Projekt Red übertragen.

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8 Kommentare Added

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  1. Fire12 15440 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 26.05.2026 - 17:30 Uhr

    Blood and Wine hat Witcher 3 echt gerettet
    Fand das normale Ende ziemlich langweilig

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  2. CodeX 58670 XP Nachwuchsadmin 8+ | 26.05.2026 - 17:33 Uhr

    und was ist mit dem ominösen DLC der die Lücke zwischen Witcher 3 und Witcher 4 schließen soll?

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  3. Vayne1986 54515 XP Nachwuchsadmin 6+ | 26.05.2026 - 17:49 Uhr

    The Witcher 3: Blood and Wine auch schon wieder 10 Jahre alt. Glückwunsch. 🥳 Wünsche allen viel Spaß beim schauen des Livestreams. 🙂

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  4. faktencheck 195640 XP Grub Killer Master | 26.05.2026 - 17:50 Uhr

    Eins der besten DLCs überhaupt. Allein der Ausflug in Grimms Märchen und weiteren europäischen Fabeln ist mal richtig genial gewesen. Freue mich auf den DLC der die Lücke zwischen Witcher 3 und 4 thematisiert.

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  8. xXCickXx 133735 XP Elite-at-Arms Silber | 26.05.2026 - 20:03 Uhr

    Und ich habs zum 10. Geburtstag auch endlich mal abgeschlossen 😂
    War schon ein sehr gutes Spiel und auch der DLC war mega

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