The Witcher 3: Wild Hunt: Blood and Wine feiert 10-jähriges Jubiläum mit Livesteam

CD Projekt Red kündigt einen Jubiläums-Stream zu The Witcher 3: Blood and Wine an.

Zum 10-jährigen Jubiläum von The Witcher 3: Blood and Wine veranstaltet CD Projekt Red einen speziellen REDstreams-Livestream.

Der Stream findet am 28. Mai um 17:00 Uhr CEST statt und rückt die Erweiterung rund um die Region Toussaint erneut in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit Entwicklern wird dabei auf die Inhalte, die Atmosphäre sowie die Geschichte des Add-ons zurückgeblickt.

Im Rahmen des Streams werden unter anderem Kacper Niepokólczycki und Magdalena Zych erwartet, die gemeinsam über das DLC sprechen und in die Welt von Rittern, Weinbergen und Vampiren zurückkehren.

Zusätzlich verweist CD Projekt Red auf einen begleitenden Blogbeitrag, in dem Global PR Director Radek Grabowski persönliche Erinnerungen an die Entwicklung von Blood and Wine teilt.

Der Stream wird live über die offiziellen Kanäle von CD Projekt Red übertragen.