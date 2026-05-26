The Witcher 3: Wild Hunt: Blood and Wine feiert 10-jähriges Jubiläum mit Livesteam

Zum 10-jährigen Jubiläum von The Witcher 3: Blood and Wine veranstaltet CD Projekt Red einen speziellen REDstreams-Livestream.
Der Stream findet am 28. Mai um 17:00 Uhr CEST statt und rückt die Erweiterung rund um die Region Toussaint erneut in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit Entwicklern wird dabei auf die Inhalte, die Atmosphäre sowie die Geschichte des Add-ons zurückgeblickt.
Im Rahmen des Streams werden unter anderem Kacper Niepokólczycki und Magdalena Zych erwartet, die gemeinsam über das DLC sprechen und in die Welt von Rittern, Weinbergen und Vampiren zurückkehren.
Zusätzlich verweist CD Projekt Red auf einen begleitenden Blogbeitrag, in dem Global PR Director Radek Grabowski persönliche Erinnerungen an die Entwicklung von Blood and Wine teilt.
Der Stream wird live über die offiziellen Kanäle von CD Projekt Red übertragen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Blood and Wine hat Witcher 3 echt gerettet
Fand das normale Ende ziemlich langweilig
und was ist mit dem ominösen DLC der die Lücke zwischen Witcher 3 und Witcher 4 schließen soll?
The Witcher 3: Blood and Wine auch schon wieder 10 Jahre alt. Glückwunsch. 🥳 Wünsche allen viel Spaß beim schauen des Livestreams. 🙂
Eins der besten DLCs überhaupt. Allein der Ausflug in Grimms Märchen und weiteren europäischen Fabeln ist mal richtig genial gewesen. Freue mich auf den DLC der die Lücke zwischen Witcher 3 und 4 thematisiert.
Denn dlc hätte man zum Vollpreis verkaufen können, so gut ist der.
Sie können ja mal langsam das neue Dlc vorstellen.
Glückwunsch zu 10 Jahren
Und ich habs zum 10. Geburtstag auch endlich mal abgeschlossen 😂
War schon ein sehr gutes Spiel und auch der DLC war mega