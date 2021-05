The Witcher 3: Wild Hunt: CD Projekt RED feiert sechsten Jahrestag des Action-Rollenspiels

Vor circa einem Jahr – am 18. Mai 2015 – veröffentlichte das Entwicklerstudio CD Projekt RED ihren mittlerweile weltbekannten Titel The Witcher 3: Wild Hunt.

Der polnische Entwickler CD Projekt RED kann inzwischen schon den sechsten Jahrestag ihres erfolgreichen Spiels The Witcher 3: Wild Hunt feiern. Am 18. Mai 2015 wurde das Spiel für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

Als Nachfolger von The Witcher und The Witcher 2: Assassins of Kings hat das Spiel bei den Fans der Reihe eine Art Legendenstatus, da es ein kleiner Meilenstein für Action-Rollenspiele ist.

Auch der The Witcher-Twitter-Account lässt sich den Geburtstag nicht ohne Grußwort entgehen:

The Witcher 3: Wild Hunt was released 6 years ago! ⚔ Time flies when you're surrounded by friends. Happy anniversary, everyone! pic.twitter.com/DoCF6l8Q3J — The Witcher (@witchergame) May 19, 2021

The Witcher 3: Wild Hunt ist für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC verfügbar. Bald soll außerdem eine Next-Gen-Version für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen. Im Microsoft Store könnt ihr das Spiel zurzeit für 29,99 € kaufen.