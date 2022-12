The Witcher 3: Wild Hunt: Das kostenlose Next-Gen-Update ist da

CD Projekt RED gibt die Veröffentlichung der Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition bekannt, die ab sofort als digitaler Download auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, GOG und im Epic Games Store erhältlich ist.

Die aktualisierte Version von CD Projekt REDs Rollenspiel-Epos, das den Abschluss der Trilogie bildet, nutzt die Leistung der Next-Gen-Hardware und steht für Besitzer der Originalversion des Spiels als kostenloser Download zur Verfügung und bietet eine Vielzahl an visuellen und leistungsbezogenen Verbesserungen.

Dazu gehören Echtzeit-Raytracing für PC, Performance- und Raytracing-Modi auf PlayStation 5 und Xbox Series X sowie Performance- und Qualitätsmodi auf Xbox Series S, Unterstützung für DLSS auf PC und AMD FidelityFX Super Resolution auf allen Next-Gen-Plattformen, schnellere Ladezeiten und mehr.

Ferner bietet die Next-Gen-Version zusätzliche Inhalte und QoL-Verbesserungen: Gegenstände und Quests, die von der Netflix-Serie The Witcher inspiriert wurden, neue Kameraoptionen, schnelles Zeichen-Casting, ein Fotomodus, plattformübergreifender Fortschritt, Karten- und UI-Änderungen, eine Auswahl an von der Community erstellten Mods, die in das Spielerlebnis integriert sind – und vieles mehr.

Die Complete Edition enthält außerdem alle bisher veröffentlichten Inhalte für The Witcher 3: Wild Hunt – die preisgekrönten Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine sowie 16 zusätzliche Inhalte.

Die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen von The Witcher 3: Wild Hunt haben heute ebenfalls ein neues Update erhalten. Es führt eine Auswahl der zahlreichen QoL-Verbesserungen ein, die für die Next-Gen-Versionen kommen – weitere Informationen gibt es in den offiziellen Patch Notes. Zudem enthält es alle neuen Inhalte, die von Netflix‘ The Witcher inspiriert wurden – neue Schwerter und Rüstungen für Geralt, alternative Looks für Löwenzahn- und Nilfgaardian-Rüstungen sowie eine brandneue Quest. Dieses Update wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für Nintendo Switch erscheinen.

Die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

Spieler, die bereits eine Version des Titels für PlayStation 4, Xbox One und PC erworben haben, können über ein Update kostenlos auf die Next-Gen-Version upgraden. Eine spezielle Next-Gen-Version des Spiels kann auch digital im PlayStation Store und Microsoft Store erworben werden, eine Disc-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

