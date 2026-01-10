The Witcher 3: Wild Hunt: DLC 3 angeblich seit Jahren in Arbeit

Seit Anfang Januar sorgt ein Bericht von IGN Poland für neue Dynamik rund um ein mögliches DLC‑Projekt zu The Witcher 3: Wild Hunt.

Das Magazin erklärte offen, dass man bereits seit langer Zeit Hinweise auf eine zusätzliche Erweiterung kannte. Die Redaktion sprach davon, dass intern schon früh deutliche Signale aufgetaucht seien, die auf fortlaufende Arbeiten an neuem Content hindeuteten.

Im Raum steht das Gerücht, dass die Erweiterung eine Wüstenregion einführen und gleichzeitig eine erzählerische Brücke zum nächsten Teil der Reihe schlagen könnte. Besonders häufig fiel dabei der Name Zerrikania, ein Gebiet, das in der Welt des Hexers immer wieder erwähnt wird, aber bislang nie als spielbare Region umgesetzt wurde. Laut IGN Poland gab es zahlreiche Anzeichen dafür, dass die Entwickler großes Interesse daran hatten, dieses Setting näher zu erkunden.

Der Bericht vom 5. Januar 2026 unterstreicht, dass die Hinweise nicht neu sind, sondern über Jahre hinweg gesammelt wurden. Offizielle Informationen liegen weiterhin nicht vor, doch die Aussagen verstärken die Spekulationen um ein Projekt, das The Witcher 3 noch einmal erweitern könnte.