The Witcher 3: Wild Hunt: DLC 3 könnte früher erscheinen – Termin sorgt für Spekulationen

Rund um The Witcher 3: Wild Hunt nehmen die Spekulationen über eine mögliche neue Erweiterung weiter Fahrt auf. Ein polnischer Analyst geht aktuell davon aus, dass ein DLC im dritten Quartal 2026 erscheinen könnte – mit einem möglichen Release im September.
Der genannte Zeitraum ist dabei keineswegs zufällig gewählt. Laut Einschätzung könnte CD Projekt versuchen, die Erweiterung gezielt vor dem nächsten großen GTA-Release zu platzieren, um der starken Konkurrenz aus dem Weg zu gehen. Ein Marktstart vor November würde demnach ein günstiges Zeitfenster darstellen, in dem das Interesse der Spieler hoch ist und gleichzeitig weniger direkte Konkurrenz herrscht.
Als besonders sinnvoll wird der September angesehen. Während die Sommermonate oft von Urlaubszeiten geprägt sind, bietet der Zeitraum nach der Ferienphase eine Phase erhöhter Aktivität im Gaming-Bereich. Gleichzeitig bleibt genügend Abstand zu möglichen Blockbuster-Releases im Herbst.
Dennoch bleibt die Prognose mit Vorsicht zu genießen. Der Analyst betont, dass viele Faktoren in die finale Entscheidung einfließen dürften. Dazu zählt insbesondere die Qualität der Inhalte, an denen unter anderem das Studio Fool’s Theory beteiligt sein soll. Eine Verschiebung nach hinten gilt daher weiterhin als möglich, sollte zusätzlicher Feinschliff notwendig sein.
Auch kurzfristigere Szenarien werden nicht vollständig ausgeschlossen. Demnach könnte sich das Unternehmen theoretisch auch für einen deutlich früheren Release entscheiden, falls die Entwicklung schneller voranschreitet als erwartet.
Bis zu einer offiziellen Bestätigung bleibt es somit bei Spekulationen. Klar ist jedoch: Sollte ein neuer DLC erscheinen, wird der Zeitpunkt eine entscheidende Rolle spielen – insbesondere im Hinblick auf die Konkurrenz großer Blockbuster im weiteren Jahresverlauf.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wieder ein Analyst aus dem Hexenwald? xD
CDPR hat von R* mit GTA mal gar nichts zu befürchten.
Ich analysiere auch das es im September rauskommt, warum? Weil auf dem Bild ein herbstliches Abendrot zu sehen ist.
Fable wird demnach nicht als Konkurrenz angesehen
Schauen es mal, wann es erscheinen wird. Bin gespannt. ✌🏻
September wäre doch in Ordnung, wir werden sehen.
Kommt GTA wie geplant im November, gilt die These so ziemlich für jede AA/AAA Produktion…
Spätester Release ist Mitte Oktober.
Ansonsten ist es besser lieber bis 2027 zu warten und da auch nicht zu früh.
Ausnahme sind da wohl die Indie Titel die eh nur auf PC kommen.
In den warmen Sommermonaten wird weniger gespielt. September ist auch aufgrund diesem Aspekt ein sinnvoller Zeitpunkt. Obwohl ich es gerne schon heute hätte. Aber wie auch immer, es wird mal wieder viel spekuliert.
Wäre sofort dabei