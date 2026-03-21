The Witcher 3: Wild Hunt: DLC 3 könnte früher erscheinen – Termin sorgt für Spekulationen

Ein Analyst sieht den Release eines möglichen Witcher 3 DLC im dritten Quartal und nennt strategische Gründe für einen Start vor dem nächsten GTA.

Rund um The Witcher 3: Wild Hunt nehmen die Spekulationen über eine mögliche neue Erweiterung weiter Fahrt auf. Ein polnischer Analyst geht aktuell davon aus, dass ein DLC im dritten Quartal 2026 erscheinen könnte – mit einem möglichen Release im September.

Der genannte Zeitraum ist dabei keineswegs zufällig gewählt. Laut Einschätzung könnte CD Projekt versuchen, die Erweiterung gezielt vor dem nächsten großen GTA-Release zu platzieren, um der starken Konkurrenz aus dem Weg zu gehen. Ein Marktstart vor November würde demnach ein günstiges Zeitfenster darstellen, in dem das Interesse der Spieler hoch ist und gleichzeitig weniger direkte Konkurrenz herrscht.

Als besonders sinnvoll wird der September angesehen. Während die Sommermonate oft von Urlaubszeiten geprägt sind, bietet der Zeitraum nach der Ferienphase eine Phase erhöhter Aktivität im Gaming-Bereich. Gleichzeitig bleibt genügend Abstand zu möglichen Blockbuster-Releases im Herbst.

Dennoch bleibt die Prognose mit Vorsicht zu genießen. Der Analyst betont, dass viele Faktoren in die finale Entscheidung einfließen dürften. Dazu zählt insbesondere die Qualität der Inhalte, an denen unter anderem das Studio Fool’s Theory beteiligt sein soll. Eine Verschiebung nach hinten gilt daher weiterhin als möglich, sollte zusätzlicher Feinschliff notwendig sein.

Auch kurzfristigere Szenarien werden nicht vollständig ausgeschlossen. Demnach könnte sich das Unternehmen theoretisch auch für einen deutlich früheren Release entscheiden, falls die Entwicklung schneller voranschreitet als erwartet.

Bis zu einer offiziellen Bestätigung bleibt es somit bei Spekulationen. Klar ist jedoch: Sollte ein neuer DLC erscheinen, wird der Zeitpunkt eine entscheidende Rolle spielen – insbesondere im Hinblick auf die Konkurrenz großer Blockbuster im weiteren Jahresverlauf.