The Witcher 3: Wild Hunt: DLC 3 Songs of the Past offiziell angekündigt

CD Projekt Red kündigt mit Songs of the Past eine neue Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt an.

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem ursprünglichen Release bekommt The Witcher 3: Wild Hunt eine brandneue Erweiterung.

CD Projekt Red hat offiziell „Songs of the Past“ angekündigt. Das neue Add-on entsteht in Zusammenarbeit mit Fool’s Theory und bringt Spieler erneut auf die Reise mit Geralt von Riva.

Die Erweiterung befindet sich derzeit in Entwicklung und soll 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

Konkrete Informationen zu Handlung, Spielumfang oder neuen Regionen wurden noch nicht bekannt gegeben. Weitere Details sollen laut CD Projekt Red im Laufe des Spätsommers veröffentlicht werden.

Mit Songs of the Past erhält The Witcher 3 überraschend neue Inhalte, obwohl die bisherigen Erweiterungen Blood and Wine sowie Hearts of Stone bereits als Abschluss von Geralts Geschichte galten.