The Witcher 3: Wild Hunt: DLC 3 Songs of the Past offiziell angekündigt

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem ursprünglichen Release bekommt The Witcher 3: Wild Hunt eine brandneue Erweiterung.
CD Projekt Red hat offiziell „Songs of the Past“ angekündigt. Das neue Add-on entsteht in Zusammenarbeit mit Fool’s Theory und bringt Spieler erneut auf die Reise mit Geralt von Riva.
Die Erweiterung befindet sich derzeit in Entwicklung und soll 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.
Konkrete Informationen zu Handlung, Spielumfang oder neuen Regionen wurden noch nicht bekannt gegeben. Weitere Details sollen laut CD Projekt Red im Laufe des Spätsommers veröffentlicht werden.
Mit Songs of the Past erhält The Witcher 3 überraschend neue Inhalte, obwohl die bisherigen Erweiterungen Blood and Wine sowie Hearts of Stone bereits als Abschluss von Geralts Geschichte galten.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin ja mal gespannt, ob die Käufer der Complete Edition den DLC on top bekommen, oder gibt es dann bald eine Ultra Complete Edition? 😀
Das kann ich mir nicht vorstellen dass man das gratis erhält.
Eigentlich echt bescheuert nach so langer Zeit noch einen DLC zu bringen, aber vielleicht sind sie bei Teil 4 auf gewisse Storyprobleme gestoßen und wollen so die Lücke schließen bzw. einen geschmeidigeren Übergang ermöglichen, ohne zuviel Fragezeichen zu hinterlassen oder einen ewig langen Einführungsfilm machen zu müssen.
Wäre toll gewesen wenn die ein Witcher 4 Prequel vorab zur Verfügung gestellt hätten, was dann auch als eine Art Demo fungieren würde. So hätte man dem Spiel richtig einheizen und mehr Vorbesteller und mehr Verkäufe generieren können.
Ich würde Witcher 3 liebend gerne nochmal beginnen und endlich mal durchspielen, aber leider keine Zeit dazu…
D.h., du kannst mit Witcher 3 eigentlich gar nicht mitreden, weil du es noch gar nicht durch hast, schreibst aber den Kommentar? xD
Dass sicher aber Witcher 3 nach wie vor äußerst großer Beliebtheit erfreut, weißt du? 250 GOTY-Awards geben CDPR recht.
Außerdem wieso in Teil 4 auf große Probleme mit der Story gestoßen? Dass die Storboard-Writer CDPR (bevor da überhaupt was im Spiel implementiert wird) mit zu den fähigsten der Branche gehören, haben sie wohl schon oft genug bewiesen.
Sie müssen ja hier keine Lücke schließen o.ä., sondern die Story mit Ciri fortsetzen.
Glaube auch, dass der DLC einfach Fanservice sein wird, um die Wartezeit auf Witcher 4 zu versüßen.
Freu mich schon sehr drauf, die beiden ersten DLCs waren schon genial 🙂
Wow endlich aber schade erst nächstes Jahr, hätte gerne dieses Jahr gestartet im Herbst z.b.
Für mich ganz gut so, im Herbst ist bei mir schon fest Zeit fürs neue FABLE eingeplant 😀
Hoffentlich dieselbe Qualität wie in Blood in Wine
Ein zweites Hearts of Stone bräuchte ich nicht
Ja gut das da ein dlc kommt steht ja schon länger im Raum… Aber wieso dann offiziell ankündigen is enn man noch kein Material hat zum zeigen? Dann hätte man auch noch ne weile warten können 😅
Sehr cool 👍🏻
Freue mich drauf 😊
Eins der besten Spiele überhaupt
In den letzten Jahren ein paar mal gestartet und jedes Mal wieder abgebrochen. Wollte dem Spiel jetzt endlich mal seine Chance geben entspannt über den Sommer – aber jetzt warte ich doch. Kann dann wieder von der Platte bis nächstes Jahr.
Hoffentlich kommt da Fahrt auf. Ich kenne die Kritiken, aber ich bin nicht mal wirklich über das Tutorial gekommen. Mich packt Fantasy einfach nicht.
Das war in Cyberpunk anders, die Tutorial Mission hat mich sofort geholt.
Auf einen Nachfolger freue ich mich schon riesig!