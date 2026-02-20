The Witcher 3: Wild Hunt: DLC wohl näher an Velen als erwartet

Insider deutet an: Die bislang unangekündigte Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt erweitert bestehende Gebiete statt eine völlig neue Region einzuführen.

Die Hinweise auf einen neuen DLC für The Witcher 3: Wild Hunt verdichten sich. Laut mehreren Berichten soll die Erweiterung noch in diesem Jahr erscheinen und die Brücke zu The Witcher IV schlagen. Während lange über eine Reise nach Zerrikania spekuliert wurde, widerspricht ein polnischer Insider dieser Annahme.

Der frühere Gry Online Journalist UV o grach erklärte in einem Livestream, dass Fans „zu weit schauen“. Statt einer komplett neuen Region soll das DLC ein bereits bestehendes Gebiet erweitern – vermutlich Velen oder angrenzende Bereiche der Nördlichen Königreiche.

Seine Aussagen knüpfen an frühere Hinweise an, wonach das neue Areal eher eine Ergänzung der bestehenden Karte sei.

Ein komplett neues Gebiet wäre für ein kleineres Team, das Jahre nach Release an einem DLC arbeitet, deutlich aufwendiger. Zudem spielt The Witcher 4 nach aktuellem Stand hauptsächlich in Kovir und Poviss, was eine Erweiterung der bekannten Regionen sinnvoller erscheinen lässt.

Gerüchten zufolge soll das DLC im Mai erscheinen. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.