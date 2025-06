The Witcher 3: Wild Hunt: Dritter Story-DLC erscheint 2026 – Gerücht

Im nächsten Jahr erhält The Witcher 3: Wild Hunt angeblich einen neuen Story-DLC.

Es gibt womöglich noch mehr Geschichten von Geralt von Riva zu erzählen. Nach Blood & Wine und Hearts of Stone ist ein dritter DLC angeblich für The Witcher 3: Wild Hunt in Entwicklung.

Der DLC wird laut dem polnischen Podcast Rock and Boris im nächsten Jahr für das Rollenspiel erscheinen. Bei seinen Informationen beruft man sich auf mehrere, unabhängige Quellen.

Entwickelt wird der neue Content aber nicht von CD Projekt RED selbst. Fool’s Theory soll die Arbeit übernehmen. Das Studio wurde von ehemaligen Veteranen und Schlüsselfiguren des dritten Teils gegründet, darunter dem wichtigen Quest-Designer Kuba Rokosz.

Es wären nicht die einzigen Pläne. Kürzlich erst wurde Cross-Plattform-Modding für Konsolen und PC angekündigt.

The Witcher 3: Wild Hunt feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag mit über 60 Millionen Verkäufen.