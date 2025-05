The Witcher 3: Wild Hunt: Ein Jahrzehnt legendärer Rollenspielkunst

The Witcher 3: Wild Hunt feiert seinen 10. Geburtstag!

Heute, am 18. Mai 2025, feiert The Witcher 3: Wild Hunt seinen 10. Geburtstag – ein Meilenstein für eines der bedeutendsten Rollenspiele aller Zeiten.

Ihr erinnert euch sicher noch, wie dieses Meisterwerk von CD Projekt Red 2015 die Gaming-Welt eroberte und Maßstäbe in Hinblick auf Erzählkunst, Weltendesign und Charaktertiefe setzte. Mit Geralt von Riva durchstreift ihr eine düstere, komplexe Fantasy-Welt, in der jede Entscheidung Konsequenzen hat und jede Nebenquest eine eigene, eindrucksvolle Geschichte erzählt.

Was dieses Spiel so besonders macht, ist nicht nur die riesige offene Welt oder das tiefgründige Kampfsystem, sondern vor allem die Art, wie es euch emotional bindet. The Witcher 3 ist mehr als nur ein Spiel – es ist ein Erlebnis, das auch nach einem Jahrzehnt nichts von seiner Faszination verloren hat. Zahlreiche Erweiterungen, Next-Gen-Updates und Modding-Communitys halten das Abenteuer lebendig und beweisen, wie stark der Einfluss dieses Spiels bis heute ist.