The Witcher 3: Wild Hunt: Ein Jahrzehnt voller Abenteuer und unvergesslicher Momente

10 Jahre The Witcher 3: Ein emotionales Wiedersehen mit einer legendären Reise im neuen Trailer. CD Projekt Red feiert ein Jahrzehnt voller Abenteuer, Entscheidungen und unvergesslicher Momente.

Im neuen Jubiläumstrailer zum zehnten Jahrestag von The Witcher 3: Wild Hunt nimmt euch CD Projekt Red mit auf eine nostalgische Reise durch eine der bedeutendsten Videospielwelten der letzten Dekade.

Es ist kaum zu glauben, dass bereits zehn Jahre vergangen sind, seit ihr das erste Mal in die Rolle des weißhaarigen Hexers Geralt von Riva geschlüpft seid.

Damals begann eure Suche nach Ciri – eine Reise, die weit mehr war als bloß eine Mission. Sie war geprägt von komplexen Entscheidungen, moralischen Dilemmata, intensiven Kämpfen gegen furchteinflößende Monster und tief berührenden Geschichten.

Der Trailer würdigt nicht nur das Spiel selbst, sondern vor allem euch – die Community. Ohne eure Hingabe, eure Leidenschaft und eure Verbundenheit mit der Welt von The Witcher wäre dieses epische Abenteuer nicht zu dem geworden, was es heute ist: ein Meilenstein in der Geschichte der Videospiele. Mit emotionalen Rückblicken, ikonischen Szenen und vertrauten Charakteren erinnert das Video daran, wie viel ihr erlebt, bewegt und gestaltet habt.