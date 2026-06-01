The Witcher 3: Wild Hunt: Ex-Destiny-Chef sieht DLC als perfekten Schub für neue Spieler

Das geplante neue DLC für The Witcher 3 sorgt in der Branche für positive Einschätzungen. Besonders im Hinblick auf The Witcher 4 wird das zusätzliche Content-Update als strategisch sinnvoll bewertet.
Mark Noseworthy, ehemaliger Destiny-Entwickler und Branchenveteran, äußerte sich dazu und sieht in der Erweiterung eine klare Chance, die Marke wieder stärker in den aktuellen Gaming-Diskurs zu bringen. Gleichzeitig könne dadurch eine neue Spielergruppe erschlossen werden, die das ursprüngliche Spiel beim Launch 2015 noch nicht erlebt hat.
Laut Noseworthy sei genau dieser Zeitpunkt entscheidend. Viele heutige Spieler seien entweder noch zu jung gewesen oder hätten zu diesem Zeitpunkt noch nicht aktiv gespielt. Eine neue Erweiterung könne daher sowohl Rückkehrer als auch neue Spieler in die Welt von Geralt von Riva holen.
Er betonte sinngemäß, dass ein neues DLC den „Witcher Game Brand“ wieder stärker in die aktuelle Aufmerksamkeit rücke und gleichzeitig die Reichweite für The Witcher 4 erweitern könne.
Trotz seines Alters gehört The Witcher 3 auch über zehn Jahre nach Release weiterhin zu den meistgeschätzten Rollenspielen überhaupt. Die anhaltende Relevanz der Marke unterstreicht damit zusätzlich das Potenzial neuer Inhalte – sowohl für Veteranen als auch für neue Spieler.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Viele heutige Spieler seien entweder noch zu jung gewesen oder hätten zu diesem Zeitpunkt noch nicht aktiv gespielt.“
Ich bin alt und seit ich denken kann Gamer, aber hab Witcher nie probiert 😅
Ist ein sehr gutes Spiel. Habe es auch erst relativ spät für mich entdeckt, aber lohnt sich auf jeden Fall!
Kommt drauf an, wie man das Dlc erreichen kann und ob es einfach so gespielt wird oder erst nach Abschluss der Hauptgeschichte.
Klar ist es Werbung, dennoch wurde die The Witcher Marke über viele Jahre jetzt auch durch die Serie immer mehr in den Fokus gerückt, da werden einige auf jeden Fall interessiert sein.
Witcher 3 ist einfach eines der besten Spiele die je entwickelt worden.
Nach dem Gothic Remake will ich mich dem auch wieder widmen 🙂