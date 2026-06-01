The Witcher 3: Wild Hunt: Ex-Destiny-Chef sieht DLC als perfekten Schub für neue Spieler

Das geplante neue DLC für The Witcher 3 sorgt in der Branche für positive Einschätzungen. Besonders im Hinblick auf The Witcher 4 wird das zusätzliche Content-Update als strategisch sinnvoll bewertet.

Mark Noseworthy, ehemaliger Destiny-Entwickler und Branchenveteran, äußerte sich dazu und sieht in der Erweiterung eine klare Chance, die Marke wieder stärker in den aktuellen Gaming-Diskurs zu bringen. Gleichzeitig könne dadurch eine neue Spielergruppe erschlossen werden, die das ursprüngliche Spiel beim Launch 2015 noch nicht erlebt hat.

Laut Noseworthy sei genau dieser Zeitpunkt entscheidend. Viele heutige Spieler seien entweder noch zu jung gewesen oder hätten zu diesem Zeitpunkt noch nicht aktiv gespielt. Eine neue Erweiterung könne daher sowohl Rückkehrer als auch neue Spieler in die Welt von Geralt von Riva holen.

Er betonte sinngemäß, dass ein neues DLC den „Witcher Game Brand“ wieder stärker in die aktuelle Aufmerksamkeit rücke und gleichzeitig die Reichweite für The Witcher 4 erweitern könne.

Trotz seines Alters gehört The Witcher 3 auch über zehn Jahre nach Release weiterhin zu den meistgeschätzten Rollenspielen überhaupt. Die anhaltende Relevanz der Marke unterstreicht damit zusätzlich das Potenzial neuer Inhalte – sowohl für Veteranen als auch für neue Spieler.