The Witcher 3: Wild Hunt: Finanzbericht deutet auf neuen DLC hin

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im jüngsten Finanzbericht von CD Projekt gibt es neue hinweise auf den unangekündigten DLC für das Rollenspiel The Witcher 3: wild Hunt.

Ein neuer Eintrag im aktuellen Finanzbericht von CD Projekt Red bringt frischen Wind in eine Diskussion, die in Insiderkreisen schon länger geführt wird. Seit einiger Zeit kursieren Hinweise auf ein mögliches neues DLC für The Witcher 3: Wild Hunt, obwohl eine offizielle Ankündigung bislang ausgeblieben ist.

In dem Bericht erklärt das Studio, dass man sich in den kommenden Quartalen vorrangig auf die Weiterentwicklung laufender Projekte konzentrieren werde. Gleichzeitig ist jedoch von der geplanten Veröffentlichung eines bislang unangekündigten Gaming-Projekts die Rede. Genau diese Formulierung sorgt nun für neue Spekulationen.

Der Kontext macht die Situation besonders interessant. Große Projekte wie ein Nachfolger zu Cyberpunk sowie The Witcher IV befinden sich weiterhin in Entwicklung und gelten als langfristige Vorhaben. Ein kleineres Projekt mit kürzerem Entwicklungszyklus würde deutlich besser in den genannten Zeitraum passen.

Vor diesem Hintergrund verdichten sich die Hinweise darauf, dass es sich bei dem unangekündigten Titel um ein neues DLC für The Witcher 3: Wild Hunt handeln könnte. Eine solche Erweiterung würde zu den bisherigen Gerüchten passen, die bereits seit einiger Zeit in der Branche kursieren.

Offiziell bestätigt ist bislang nichts.

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11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. EdgarAllanFloh 118180 XP Scorpio King Rang 4 | 20.03.2026 - 12:33 Uhr

    Das dürfte die schon vermutete Überleitung zu Ciri sein. Ich hoffe nur, dass der DLC auch mein Ende aufgreift, in dem Ciri Herrscherin von Nilfgaard ist.

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  2. Vayne1986 37035 XP Bobby Car Raser | 20.03.2026 - 12:33 Uhr

    Bin gespannt wann das mögliche neue DLC zu The Witcher 3 angekündigt wird. Würde mich freuen. 🙂

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  3. de Maja 332015 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.03.2026 - 12:37 Uhr

    Ich habe Blood&Wine und Hearts of Stone noch nichtmal gespielt, da brauche ich auch kein DLC, ähnlich bei Cyperpunk.
    Für mich kommen die DLC immer viel zu spät, wo ich dann die Spiele schon abgeschlossen habe und ewig nicht mehr angerührt habe und dann komme ich nicht mehr so einfach rein ins Spiel weil ich immer von vorne anfangen will und mich die Größe der Spiele zurück hält.

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  4. Senseo Mike 97020 XP Posting Machine Level 4 | 20.03.2026 - 12:42 Uhr

    Der neue Witcher 3 DLC müsste ganz kurzfristig, am besten jetzt erscheinen.
    Das wäre Balsam für die geschundenen Crimson Desert Seelen.

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  7. KeKsBrei 67870 XP Romper Domper Stomper | 20.03.2026 - 12:58 Uhr

    Ich hoffe man kann dieses neue DLC dann separat starten habe the Witcher 3 samt alle DLCs bereits auf der lastgen durchgespielt und bei aller Liebe habe ich ehrlich gesagt keine Lust die hauptstory jetzt auf der current Gen nochmals durchzuspielen… ich hoffe CD Projekt denkt daran.

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  8. Peter Quill 82530 XP Untouchable Star 2 | 20.03.2026 - 12:59 Uhr

    Wird natürlich day one gekauft und mein mittlerweile 10 run von Witcher 3 wird gestartet..

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