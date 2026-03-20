The Witcher 3: Wild Hunt: Finanzbericht deutet auf neuen DLC hin

im jüngsten Finanzbericht von CD Projekt gibt es neue hinweise auf den unangekündigten DLC für das Rollenspiel The Witcher 3: wild Hunt.

Ein neuer Eintrag im aktuellen Finanzbericht von CD Projekt Red bringt frischen Wind in eine Diskussion, die in Insiderkreisen schon länger geführt wird. Seit einiger Zeit kursieren Hinweise auf ein mögliches neues DLC für The Witcher 3: Wild Hunt, obwohl eine offizielle Ankündigung bislang ausgeblieben ist.

In dem Bericht erklärt das Studio, dass man sich in den kommenden Quartalen vorrangig auf die Weiterentwicklung laufender Projekte konzentrieren werde. Gleichzeitig ist jedoch von der geplanten Veröffentlichung eines bislang unangekündigten Gaming-Projekts die Rede. Genau diese Formulierung sorgt nun für neue Spekulationen.

Der Kontext macht die Situation besonders interessant. Große Projekte wie ein Nachfolger zu Cyberpunk sowie The Witcher IV befinden sich weiterhin in Entwicklung und gelten als langfristige Vorhaben. Ein kleineres Projekt mit kürzerem Entwicklungszyklus würde deutlich besser in den genannten Zeitraum passen.

Vor diesem Hintergrund verdichten sich die Hinweise darauf, dass es sich bei dem unangekündigten Titel um ein neues DLC für The Witcher 3: Wild Hunt handeln könnte. Eine solche Erweiterung würde zu den bisherigen Gerüchten passen, die bereits seit einiger Zeit in der Branche kursieren.

Offiziell bestätigt ist bislang nichts.