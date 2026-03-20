The Witcher 3: Wild Hunt: Finanzbericht deutet auf neuen DLC hin

Ein neuer Eintrag im aktuellen Finanzbericht von CD Projekt Red bringt frischen Wind in eine Diskussion, die in Insiderkreisen schon länger geführt wird. Seit einiger Zeit kursieren Hinweise auf ein mögliches neues DLC für The Witcher 3: Wild Hunt, obwohl eine offizielle Ankündigung bislang ausgeblieben ist.
In dem Bericht erklärt das Studio, dass man sich in den kommenden Quartalen vorrangig auf die Weiterentwicklung laufender Projekte konzentrieren werde. Gleichzeitig ist jedoch von der geplanten Veröffentlichung eines bislang unangekündigten Gaming-Projekts die Rede. Genau diese Formulierung sorgt nun für neue Spekulationen.
Der Kontext macht die Situation besonders interessant. Große Projekte wie ein Nachfolger zu Cyberpunk sowie The Witcher IV befinden sich weiterhin in Entwicklung und gelten als langfristige Vorhaben. Ein kleineres Projekt mit kürzerem Entwicklungszyklus würde deutlich besser in den genannten Zeitraum passen.
Vor diesem Hintergrund verdichten sich die Hinweise darauf, dass es sich bei dem unangekündigten Titel um ein neues DLC für The Witcher 3: Wild Hunt handeln könnte. Eine solche Erweiterung würde zu den bisherigen Gerüchten passen, die bereits seit einiger Zeit in der Branche kursieren.
Offiziell bestätigt ist bislang nichts.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das dürfte die schon vermutete Überleitung zu Ciri sein. Ich hoffe nur, dass der DLC auch mein Ende aufgreift, in dem Ciri Herrscherin von Nilfgaard ist.
Bin gespannt wann das mögliche neue DLC zu The Witcher 3 angekündigt wird. Würde mich freuen. 🙂
Ich habe Blood&Wine und Hearts of Stone noch nichtmal gespielt, da brauche ich auch kein DLC, ähnlich bei Cyperpunk.
Für mich kommen die DLC immer viel zu spät, wo ich dann die Spiele schon abgeschlossen habe und ewig nicht mehr angerührt habe und dann komme ich nicht mehr so einfach rein ins Spiel weil ich immer von vorne anfangen will und mich die Größe der Spiele zurück hält.
Der neue Witcher 3 DLC müsste ganz kurzfristig, am besten jetzt erscheinen.
Das wäre Balsam für die geschundenen Crimson Desert Seelen.
Wäre natürlich genial…so als Brücke zum vierten Teil.
Ich glaube Witcher würde ich jeglicher Nachspeise vorziehen
Ich hoffe man kann dieses neue DLC dann separat starten habe the Witcher 3 samt alle DLCs bereits auf der lastgen durchgespielt und bei aller Liebe habe ich ehrlich gesagt keine Lust die hauptstory jetzt auf der current Gen nochmals durchzuspielen… ich hoffe CD Projekt denkt daran.
normal hast doch deine Spielstände ?
musst doch nicht von vorne anfangen ?
Wird natürlich day one gekauft und mein mittlerweile 10 run von Witcher 3 wird gestartet..
Alter .. echt jetzt ? oder nur zur Verdeutlichung übertrieben ?
Habs letztens erst wieder reingeschmissen. Immernoch genial gut