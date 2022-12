The Witcher 3: Wild Hunt: Grafikvergleich zwischen PS5 vs Xbox Series X

In einem neuen Grafikvergleich zum Next-Gen-Update von The Witcher 3: Wild Hunt wird einmal mehr die Xbox Series X-Verison mit der PS5 verglichen.

Digital Foundry präsentiert eine neue Grafikanalyse zu The Witcher 3: Wild Hunt. Das Spiel wurde nach dem Next-Gen-Update getestet und unter die Lupe genommen.

Digital Foundry verkündet: „Das Urteil über die Complete Edition von The Witcher 3 – mit Fokus auf die PlayStation 5 und Xbox Series X Konsolen.“ „Die Raytracing-Verbesserungen sind beeindruckend, ebenso wie die verbesserte Foliage-Einstellung im Vergleich zur PS4 Pro der letzten Generation.“ „Dennoch gibt es eklatante Probleme mit der Bildwiederholrate dieser Version, die im Raytracing-Modus auf der PS5 deutlich unter 30 fps liegt. Wenn man dann noch die höhere Eingangslatenz und die Abstürze auf beiden Premium-Konsolen hinzunimmt, ist es eindeutig ein Projekt mit Verbesserungspotenzial.“

Dazu wurde bekannt, dass The Witcher 3: Wild Hunt im Raytracing-Modus mit 1440p, rekonstruiert in 4K und mit FSR 2.1 läuft. Die dynamische native Auflösung kann dabei aber bis auf 1080p heruntergehen. Im Performance-Modus versucht das Spiel bestmöglich die nativen 4K zu halten. Sowohl die PS5 als auch die Serie X sehen somit in den Leistungsmodi im Durchschnitt schärfer aus als im Raytracing-Modus.

Die komplette Analyse könnt ihr euch hier anschauen und hier nachlesen: