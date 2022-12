The Witcher 3: Wild Hunt: Informationen zum Netflix DLC und mehr

Erfahrt mehr über die Netflix-Quest. Auch die enthaltenen Community-Mods im Next-Gen Update für The Witcher 3: Wild Hunt wurden enthüllt.

Neben technischen und optischen Verbesserungen wird das Next-Gen-Update von The Witcher 3: Wild Hunt Inhalte mit Bezug auf die Netflix-Serie, Community Mods und Quality of Life Features erhalten.

Eine bisher verschlossene Tür im verlassenen Steinbruch „The Devil’s Pit“ öffnet sich für die wagemutigen Spieler ab Level 15. Als Belohnung für die neue Quest motiviert eine Rüstung von Geralt aus der Netflix Serie.

Ihr solltet ungefähr 30 Minuten Zeit einplanen, um die Mine zu erkunden und den spannenden Showdown zu erleben. Die erhaltene Rüstung ist optisch an Staffel 1 angelehnt, wer möchte, kann sie auf das Staffel 2-Design aufwerten.

Die Arbeit der Witcher-Community wurde anerkannt, indem eine Reihe der Community Mods integriert wurde, darunter: HalkHogan’s The Witcher 3 HD Reworked Project Terg500’s World Map Fixes, chuckcash’s Nitpicker’s Patch – Various Visual Fixes, Andrzej Kwiatkowski’s FCR3 – Immersion and Gameplay Tweaks und Denroth’s HDMR – HD Monsters Reworked Mod.

Weiterhin sollen Quality of Life Verbesserungen das Spielerlebnis angenehmer gestalten. Mit Quick Sign Casting erhaltet ihr einen dynamischen Umschalter für die Sichtbarkeit der Benutzeroberfläche. Auch Verbesserungen des Radialmenüs (um vom Radialmenü ins Inventar zu schalten), Änderungen am Fallschaden sowie das automatische Aufsammeln von Kräutern wurden angekündigt.

Das Next-Gen-Update von The Witcher 3: Wild Hunt ist ab dem 14. Dezember kostenlos verfügbar und soll dazu weitere Geheimnisse enthalten.