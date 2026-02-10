The Witcher 3: Wild Hunt: Insider spricht von ersten Hinweisen zum neuen DLC

Ein neues DLC für The Witcher 3 sorgt für Spekulationen: Insider NateTheHate will bereits erste Details gehört haben – bestätigt ist aber noch nichts.

In der Witcher‑Community brodelt es wieder. Laut einem neuen Leak soll The Witcher 3: Wild Hunt ein frisches DLC erhalten, wie wir bereits mehrfach berichtet haben.

Und die neuen „Gerüchte“ stammen aus einer Quelle, die in der Gaming‑Szene regelmäßig für Aufmerksamkeit sorgt.

Der bekannte Insider NateTheHate erklärte, dass er bereits erste Informationen gehört habe, sich aber noch in der Phase der Verifizierung befinde.

Sein Kommentar auf die Frage, ob er was vom neuen Witcher-3-DLC gehört habe, lautet:

„Ja, habe ich – aber ich arbeite noch daran, die Details weiter zu bestätigen.“

Mehr gibt es aktuell nicht – keine Inhalte, keine Screenshots, keine Hinweise auf Umfang oder Release‑Fenster.

Trotzdem reicht allein die Erwähnung eines möglichen neuen DLCs aus, um die Fanbase in Aufruhr zu versetzen. Immerhin gilt The Witcher 3 auch Jahre nach Release als eines der beliebtesten RPGs überhaupt, und jede Erweiterung wäre ein großes Ereignis.

  3. Katanameister 322220 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.02.2026 - 18:50 Uhr

    Hätte schon Lust darauf, wäre für CD Project auf jeden Fall super, um vor Teil 4 noch ordentlich abzusahnen.

    0
  4. xXCickXx 121555 XP Man-at-Arms Bronze | 10.02.2026 - 18:51 Uhr

    Bin nach wie vor bei Blood and Wine, Nebenquests sind soweit durch, Story fühlt sich auch recht weit an. Wäre eigentlich ideal wenns direkt nach meinem ersten Durchgang weiter geht 😂

    0
  5. CodeX 45210 XP Hooligan Treter | 10.02.2026 - 18:57 Uhr

    Cool wäre neue Umgebung in neuer Engine. Passend zu W4.

    0
  6. Sturmi 13705 XP Leetspeak | 10.02.2026 - 19:23 Uhr

    Ich muss noch den zweiten nachholen aber das ist mittlerweile so lange her ich müsste eigentlich das ganze Game nochmal von neuen anfangen

    0
  7. oldGamer 163860 XP First Star Silber | 10.02.2026 - 19:35 Uhr

    Standalone wäre was. Aber als reines Addon?
    Das Spiel ist über 10 Jahre alt. Ich bin mir da nicht so sicher ob das wirklich so eine gute Idee ist.

    0

