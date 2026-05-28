The Witcher 3: Wild Hunt: Knackt 65 Millionen Verkäufe vor neuem Story-DLC

Mehr als ein Jahrzehnt nach seinem ursprünglichen Release wächst der Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt weiter: Das Rollenspiel hat inzwischen die Marke von 65 Millionen verkauften Exemplaren überschritten.

Der neue Meilenstein fällt zeitgleich mit der offiziellen Ankündigung der dritten Erweiterung „Songs of the Past“, die 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll, wie wir bereits berichtet haben.