The Witcher 3: Wild Hunt: Knackt 65 Millionen Verkäufe vor neuem Story-DLC

Mehr als ein Jahrzehnt nach seinem ursprünglichen Release wächst der Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt weiter: Das Rollenspiel hat inzwischen die Marke von 65 Millionen verkauften Exemplaren überschritten.
Der neue Meilenstein fällt zeitgleich mit der offiziellen Ankündigung der dritten Erweiterung „Songs of the Past“, die 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll, wie wir bereits berichtet haben.
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15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gehört für mich zu den top 3 der besten videospiele aller Zeiten.
Das sind auch Verkaufszahlen und nicht nur spielerzahlen, die spielerzahlen sind wahrscheinlich schon über 100 Millionen.
Man muss aber auch sagen man bekommt es seit Jahren schon oftmals um 9.99 € hinterher geworfen.
💯, das war auch mein erstes Singleplayer Spiel, wo ich so 300 Stunden verbracht habe, vorher nie gemacht, man hat einfach gezockt, gezockt und gezockt, ein absolut fantastisches Spiel.
Verdiente 65 Millionen Verkäufe von The Witcher 3: Wild Hunt. Glückwunsch. 🥳🥳
Bin sehr gespannt auf den DLC, 65 Millionen ist aber weniger, als ich gedacht hab…😅