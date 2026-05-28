The Witcher 3: Wild Hunt: Knackt 65 Millionen Verkäufe vor neuem Story-DLC

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The Witcher 3: Wild Hunt erreicht 65 Millionen Verkäufe vor dritter Erweiterung.

Mehr als ein Jahrzehnt nach seinem ursprünglichen Release wächst der Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt weiter: Das Rollenspiel hat inzwischen die Marke von 65 Millionen verkauften Exemplaren überschritten.

Der neue Meilenstein fällt zeitgleich mit der offiziellen Ankündigung der dritten Erweiterung „Songs of the Past“, die 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll, wie wir bereits berichtet haben.

Quelle
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15 Kommentare Added

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  1. Peter Quill 92310 XP Posting Machine Level 1 | 28.05.2026 - 21:57 Uhr

    Gehört für mich zu den top 3 der besten videospiele aller Zeiten.
    Das sind auch Verkaufszahlen und nicht nur spielerzahlen, die spielerzahlen sind wahrscheinlich schon über 100 Millionen.

    Man muss aber auch sagen man bekommt es seit Jahren schon oftmals um 9.99 € hinterher geworfen.

    2
    • Teddofryo 120375 XP Man-at-Arms Bronze | 28.05.2026 - 22:36 Uhr
      Antwort auf Peter Quill

      💯, das war auch mein erstes Singleplayer Spiel, wo ich so 300 Stunden verbracht habe, vorher nie gemacht, man hat einfach gezockt, gezockt und gezockt, ein absolut fantastisches Spiel.

      0
  2. Vayne1986 55135 XP Nachwuchsadmin 7+ | 28.05.2026 - 22:30 Uhr

    Verdiente 65 Millionen Verkäufe von The Witcher 3: Wild Hunt. Glückwunsch. 🥳🥳

    0
  3. Erra 25925 XP Nasenbohrer Level 3 | 28.05.2026 - 22:32 Uhr

    Bin sehr gespannt auf den DLC, 65 Millionen ist aber weniger, als ich gedacht hab…😅

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