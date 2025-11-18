The Witcher 3: Wild Hunt: Konzerte kehren 2026 nach Europa zurück

Aufgrund des Erfolges kehrt „The Witcher in Concert“ nächstes Jahr zurück, um das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt zu feiern.

CD PROJEKT RED hat mitgeteilt, dass „The Witcher in Concert“ aufgrund der großen Nachfrage 2026 offiziell für eine zweite Europatournee zurückkehren wird, wobei mehrere neue Städte und Länder angekündigt wurden.

„The Witcher in Concert“ feiert das 10-jährige Jubiläum von The Witcher 3: Wild Hunt und lässt die zeitlose Musik des Open-World-Rollenspiels mit topaktuellen Visuals und speziell für diesen Anlass arrangierter Musik unter der Leitung von Marcin Przybyłowicz, dem Co-Komponisten von The Witcher 3, wieder aufleben.

Die Stücke werden von einem 14-köpfigen Ensemble-Orchester gespielt, darunter Percival Schuttenbach – Co-Komponisten des Soundtracks des Spiels, die für ihre Beiträge zu mehreren legendären Stücken bekannt sind.

Nach der aktuellen ausverkauften Tournee durch Europa, deren letzte Vorstellung für Ende November geplant ist, wurde eine zweite Konzertreihe für den Herbst 2026 bestätigt.

Die zweite Europatournee von „The Witcher in Concert“ beginnt am 21. Oktober in Dublin, Irland, und führt durch über 25 Städte. Sie verspricht dieselbe Magie und Faszination, die das Publikum 2025 in ihren Bann gezogen hat.

Die komplette Liste der bisher angekündigten Veranstaltungsorte für die Europatournee 2026:

Dublin, Irland – Vicar Street | 21. und 22. Oktober 2026

Manchester, England – O2 Apollo | 24. Oktober 2026

York, England – Barbican | 25. Oktober 2026

Glasgow, Schottland – Royal Concert Hall | 26. Oktober 2026

Liverpool, England – Philharmonic Hall | 27. Oktober 2026

Wolverhampton, England – Civic Hall | 28. Oktober 2026

London, England – Eventim Apollo | 29. Oktober 2026

Bristol, England – Beacon | 30. Oktober 2026

Stockholm, Schweden – Annexet | 2. November 2026

Berlin, Deutschland – Tempodrom | 4. November 2026

Danzig, Polen – Ergo Arena | 5. November 2026

Krakau, Polen – Tauron Arena | 6. November 2026

Budapest, Ungarn – MVM Dome | 7. November 2026

Prag, Tschechien – O2 Universum | 8. November 2026

Nürnberg, Deutschland – Kia Arena | 9. November 2026

Bratislava, Slowakei – Incheba Arena | 10. November 2026

Wien, Österreich – Stadthalle | 11. November 2026

Paris, Frankreich – Le Grand Rex | 13. November 2026

Gent, Belgien – Capitole | 14. November 2026

Eindhoven, Niederlande – Muziekgebouw | 15. November 2026

Düsseldorf, Deutschland – Mitsubishi Electric Halle | 16. November 2026

Lyon, Frankreich – Radiant-Bellevue | 18. November 2026

Frankfurt, Deutschland – Jahrhunderthalle | 19. November 2026

Esch-sur-Alzette, Luxemburg – Rockhal | 20. November 2026

Zürich, Schweiz – The Hall | 21. November 2026

Mailand, Italien – Teatro Arcimboli | 22. November 2026

Rotterdam, Niederlande – De Doelen | 28. November 2026

Groningen, Niederlande – Martiniplaza | 29. November 2026

Der exklusive Vorverkauf für die Newsletter-Abonnenten von „The Witcher in Concert“ geht am 19. November um 10 Uhr MEZ los und läuft bis zum 20. November um 23:59 Uhr MEZ. Danach geht der allgemeine Verkauf am 21. November um 10 Uhr MEZ los. An jedem Tour-Stopp gibt’s auch einzigartige Fanartikel, die man kaufen kann.

„The Witcher in Concert“ startete im August mit einer Eröffnungsvorstellung während der gamescom 2025 in Köln. Die Tournee durch die Vereinigten Staaten war ein voller Erfolg, und kürzlich wurde eine Tournee durch Asien angekündigt, die für Anfang 2026 geplant ist.