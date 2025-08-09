The Witcher 3: Wild Hunt: Mit Legacy wurde ein neues Brettspiel angekündigt

CD PROJEKT RED und Go On Board haben mit The Witcher: Legacy ein neues, erzählbasiertes Brettspiel angekündigt, das in der Welt von The Witcher angesiedelt ist.

Das Spiel ist für ein bis vier Spieler konzipiert und kann sowohl solo als auch kooperativ gespielt werden. Die Spieler übernehmen die Rollen von Hexern der Wolfsschule, die sich auf die Suche nach den Verantwortlichen eines verheerenden Angriffs machen.

Die Handlung erstreckt sich über mehrere Szenarien mit einer weit verzweigten Erzählstruktur. Entscheidungen haben dauerhafte Auswirkungen und beeinflussen den Verlauf der Geschichte über verschiedene Spielsitzungen hinweg. Das Spiel ist im Königreich Kaedwen angesiedelt, wo die Spieler das Land erkunden, Ressourcen verwalten, Fertigkeiten verbessern und gegen Monster kämpfen – während sie zugleich eine Bedrohung aufdecken, die die Existenz aller Hexer gefährdet.

Wer das Projekt auf der Plattform Gamefound jetzt verfolgt und später an der Kampagne teilnimmt, erhält eine exklusive Miniatur des Gorgon-Monsters, das erstmals im Witcher-Universum erscheint.

The Witcher: Legacy ist bereits das dritte Brettspielprojekt der beiden Partner. Der Vorgänger The Witcher: Old World aus dem Jahr 2022 war mit über 192.000 verkauften Exemplaren ein internationaler Erfolg und gehört zu den erfolgreichsten Brettspiel-Crowdfunding-Kampagnen aller Zeiten.