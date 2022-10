The Witcher 3: Wild Hunt: Möglicher Termin zum Next-Gen-Upgrade durchgesickert

Im Internet ist eine Liste mit Release-Terminen aufgetaucht, wobei auch The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen gelistet wurde.

Sollten die Angaben stimmen, die in einem Leak gemacht und mittlerweile wieder entfernt wurden, dann erscheint das Next-Gen-Upgrade für The Witcher 3: Wild Hunt am 9. Dezember 2022.

Bisher gibt es keinen offiziellen Termin von CD Projekt Red und eine Bestätigung steht noch aus. Bisher ist nur bekannt, dass das Team weiterhin an einer Veröffentlichung im Jahr 2022 festhält.