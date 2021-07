The Witcher 3: Wild Hunt: Next-Gen-Update erscheint dieses Jahr

CD Red Project haben die Veröffentlichung des Next-Gen-Updates für The Witcher 3: Wild Hunt für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC bestätigt. Gleichzeitig wurde auch das aktualisierte Cover-Artwork vorgestellt.

Außerdem soll es neuen Content geben: Der Entwickler hat auch einige kostenlose DLC’s vorbereitet, die von der Netflix Serie The Witcher inspiriert wurden.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.

Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix 🤭

More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt

— The Witcher (@witchergame) July 9, 2021