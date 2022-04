The Witcher 3: Wild Hunt: Next-Gen-Upgrade befindet sich nicht in Entwickler-Hölle

Michał Nowakowski ist Senior Vice President of Business Development bei CD Projekt RED. Im aktuellen Finanzbericht nahm er Stellung zu den Nachrichten über das Next-Gen-Upgrade für The Witcher 3: Wild Hunt.

Genauer gesagt geht es um die Verschiebung des Upgrades für Xbox Series X|S und PlayStation 5 auf unbestimmte Zeit, über die auch wir berichtet hatten.

Laut Nowakowski gebe es keine „monumentale“ Verschiebung und das Upgrade befinde sich nicht in einem höllischen Zustand. Da das Upgrade nun intern bei CD Projekt RED fertiggestellt wird, bedarf es jedoch Zeit, um sich einen Überblick über den Stand zu verschaffen.

„Ich habe mir die Schlagzeilen angesehen, die hier und da im Internet aufgetaucht sind, und ich habe eine gesehen, die meine Aufmerksamkeit erregt hat, nämlich ‚Witcher 3 Next-Gen verzögert sich auf unbestimmte Zeit‘, was so klingt, als ob sich das Spiel in einer Art Entwicklungshölle befindet. Ich möchte betonen, dass dies nicht der Fall ist. Es gab eine Menge Andeutungen, dass wir es im Juni nächsten Jahres veröffentlichen werden oder so ähnlich. Das ist absolut nicht der Fall.“

„Alles, was wir sagen, ist, dass wir die Entwicklung des Spiels intern übernommen haben. Das Spiel wird intern fertiggestellt werden. Wir beurteilen unsere Zeit, das erfordert ein wenig Recherche – das ist alles, was wir sagen. Niemand sagt, dass sich das Spiel verzögert [und] dass wir eine monumentale Zeitspanne vor uns haben. Das ist alles, was ich über Witcher Next-Gen sagen kann, aber ich möchte diese Tatsache wirklich betonen.“