The Witcher 3: Wild Hunt: Next-Gen-Upgrade erscheint im Dezember

CD Project RED hat den Termin für das Next-Gen-Upgrade von The Witcher 3: Wild Hunt festgelegt.

Rollenspieler können sich den 14. Dezember fest in ihr Kalender einkringeln. Denn an diesem Tag wird CD Project RED das Next-Gen-Upgrade für The Witcher 3: Wild Hunt veröffentlichen, wie der Entwickler soeben bekannt gab.

Das Next-Gen-Upgrade wird für alle Besitzer des Spiels kostenlos erhältlich sein.

Weitere Details zum Upgrade wird der Entwickler in der nächsten Woche in einem Live-Stream mitteilen.