The Witcher 3: Wild Hunt: Next-Gen-Upgrade könnte Fan-Mods enthalten

Ende März kündigte CD Projekt RED für die zweite Jahreshälfte ein Next-Gen-Upgrade zum Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt an.

Für das Rollenspiel soll es eine eigenständige Version für Xbox Series X|S und PlayStation 5 geben. Wer das Spiel bereits besitzt, erhält ein kostenloses Next-Gen-Upgrade.

Zu den technischen Verbesserungen zählt dann vielleicht auch die Arbeit aus der Mod-Community.

Halk Hogan vom Projekt The Witcher 3 HD Reworked gab jetzt an mit CD Projekt RED über die Next-Gen-Version gesprochen zu haben. Es sei sehr wahrscheinlich, dass sein Projekt, in dem gegenüber dem Original schärfere Texturen verwendet wurden, in das Upgrade offiziell aufgenommen werde.

Halk schrieb:

„Hallo meine lieben Freunde! Es ist schon lange her seit dem letzten Video. Ich weiß, dass ich Anfang März eine neue HDRP-Vorschau angekündigt habe, aber ich war die ganze Zeit still. Das tut mir leid. Aber dafür habe ich ein paar gute Neuigkeiten, und die Gründe, warum ich so still war und warum ich nicht allzu viel zu zeigen habe. Ich denke, die wichtigste Neuigkeit ist, daß ich eine offizielle Nachricht von CDPR über eine Zusammenarbeit bekommen habe. Es ist zwar noch nicht sicher, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass HDRP im offiziellen Update der nächsten Generation enthalten sein wird. Ich werde euch informieren, wie es weitergeht. Wie immer möchte ich mich bei euch für all eure Unterstützung und netten Worte bedanken.“

Gegenüber Kotaku bestätigte CD Projekt RED mit einigen Creators in Kontakt zu stehen, um neben den eigenen Bemühungen auch die von Fans zu integrieren.

Noch wurden aber keine verbindlichen Vereinbarungen getroffen. Auf Nachfrage konnte der Entwickler daher auch keine Angaben darüber machen, ob die Modder für ihre Arbeiten entlohnt werden.