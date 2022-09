The Witcher 3: Wild Hunt: Next-Gen-Upgrade weiterhin auf Kurs

CD Projekt Red ist weiterhin auf Kurs und der Meinung, dass das Next-Gen-Upgrade für The Witcher 3: The Wild Hunt für Xbox Series X/S und PlayStation 5 wie geplant erscheinen wird.

CD Projekt Red hat bereits im Vorfeld bekannt gegeben, dass das Next-Gen-Upgrade für The Witcher 3: The Wild Hunt im vierten Quartal 2022 veröffentlicht werden soll. In einem neuen Finanzbereicht von CD Projekt wurde nun erwähnt, dass man weiterhin auf Kurs sei und man davon ausgehe diesen Termin einhalten zu können.

Wann das Upgrade für The Witcher 3: The Wild Hunt exakt erscheinen wird, wurde aber noch nicht verraten. Die Ankündigung zur Veröffentlichung von The Witcher 3: The Wild Hunt für Xbox Series X/S und PlayStation 5 wird aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.