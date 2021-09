The Witcher 3: Wild Hunt: No Gods Nor Masters-Gemälde steht zum Verkauf

The Witcher-Fans haben aktuell die Möglichkeit das 20.000 US-Dollar teure No Gods Nor Masters-Gemälde zu erwerben.

Der renommierte Künstler Chris Berens hat sich mit CD Projektt RED und Cook und Becker zusammengetan, und ein atemberaubendes Witcher-Gemälde sowie Kunstdrucke in limitierter Auflage erschaffen.

Das offizielle The Wichter 3: Wild Hunt-Artwork „No Gods nor Masters“ zeigt Geralt von Riva beim Betreten einer Waldlichtung voller Kreaturen aus der Welt des Witcher, während Ciri in der Mitte des Bildes schwebt und von der Wilden Jagd verfolgt wird.

Das Gemälde stammt von dem bekannten niederländischen Maler Chris Berens, der vor allem für seine jenseitige Darstellung von Themen bekannt ist. Stark beeinflusst von niederländischen Meistern wie Vermeer, Rembrandt und Jheronimus Bosch sowie akademischen Künstlern wie Ingres oder Bouguereau, hat seine Kunst eine erstaunlich surrealistische und faszinierende Qualität, die immer noch durch und durch modern ist.

Das Gemälde „No Gods Nor Masters“ misst 86 x 60 cm / 34 x 24 inch und wird über die Kunstgalerie Cook and Becker verkauft. Ebenfalls im Angebot sind Kunstdruck-Reproduktionen in limitierter Auflage in Museumsqualität in gleicher oder kleinerer Größe.

Alle Drucke werden mit einem vom Künstler signierten Echtheitszertifikat geliefert. Drucke, die vor dem 16. September 2021 bestellt werden, werden ebenfalls vom Künstler handsigniert.

Cook und Beckers Maarten Brands über das Gemälde: „Chris Berens ist es gelungen, das Kernspielerlebnis von The Witcher 3: Wild Hunt auf die Leinwand zu übertragen und seinen ikonischen Stil und seine Arbeitsweise einfließen zu lassen und ein Kunstwerk zu schaffen, das sowohl in Inhalt als auch in Ausführung einzigartig ist.“

Während das Originalgemälde mit 20.000 US-Dollar zu Buche schlägt, können die limitierten Kunstdruck-Reproduktionen für 250 US-Dollar beziehungsweise 125 US-Dollar erworben werden.