The Witcher 3: Wild Hunt: Österreichische Post AG druckt besondere Briefmarken

Heute, am 22. November 2025, veröffentlicht die Österreichische Post AG eine limitierte Sondermarke zum 10. Geburtstag der VIECC (Vienna Comic Con) und von The Witcher 3: Wild Hunt.

Die Österreichische Post AG, Austrian Exhibition Experts GmbH und CD PROJEKT RED haben mehr Details zu ihrer Zusammenarbeit zum zehnjährigen Jubiläum der VIECC (Vienna Comic Con) und von The Witcher 3: Wild Hunt bekanntgegeben – die beliebte Messe und das populäre Videospiel feiern ihren runden Geburtstag gemeinsam mit der Österreichischen Post – in Form einer sehenswerten Sondermarke, die seit dem 7. November für Abonnenten verfügbar ist und am 22. November regulär erscheint.

Zusammen mit dem polnischen Künstler Krzysztof Domaradzki wurde eine Sondermarke geschaffen, die bekannte Charaktere aus dem Rollenspiel zeigt. Im Fokus stehen Geralt von Riva und seine Tochter Ciri – beide nehmen im zugehörigen Spiel eine wichtige Rolle ein. Geralt ist Ciris Adoptivvater und der Protagonist der Spielereihe.

Die Figuren in ihren jeweiligen Rahmen bilden die beiden einzelnen Briefmarken und sind die zentralen Elemente des Designs.

Die vier Figuren in den Ecken, die in Richtung Mitte blicken, sind wichtige Bezugspersonen für diese beiden Hauptfiguren – Mentoren, Lehrer, Liebhaber oder Freunde. Seit dem Release im Jahr 2015 ist das Spiel zu einem unverzichtbaren Bestandteil sowohl der lokalen als auch der internationalen Popkultur-Community geworden.

Es hat unzählige Cosplayer und Fan-Kunstwerke inspiriert – aktuell findet eine eigene Konzertserie statt, die nach 2025 auch 2026 in Wien Station machen wird. Wie kein anderer Titel hat The Witcher 3 die zeitgenössische Kultur der letzten zehn Jahre geprägt.

Das Briefmarkendesign feiert die Vienna Comic Con als das wichtigste Popkultur-Event Österreichs und ehrt einen Liebling der Community: The Witcher 3: Wild Hunt.

Mit diesem Design wird gleichzeitig eine moderne künstlerische Interpretation der Wiener Secession und des Wiener Jugendstils präsentiert und so eine einzigartige Sondermarke erschaffen, die nicht nur die österreichische Community anspricht, sondern auch die internationale Popkultur-Community sowie Kunst- und Designliebhaber. Dies ist die erste Videospielmarke, die die Österreichische Post veröffentlicht.

Im Rahmen der VIECC 2025 gibt es zudem ein Panel, in dem Chang Xue (Projektleiter Vienna Comic Con) und der Künstler Krzysztof Domaradzki sich über die Entstehung und Zusammenarbeit dieser Jubiläumsmarke unterhalten und weitere Einblicke gewähren.

„Comics, Games und IT haben eines gemeinsam: Sie verbinden Menschen durch Kreativität und Technik. Selbst bei unseren Gaming Nights in der Post-IT ist The Witcher längst Kult – und jetzt findet er seinen Platz auf einer Briefmarke, mit der wir auch die Vienna Comic Con ehren. Damit zeigen wir: Die Post ist nicht nur analog stark, sondern auch digital innovativ und am Puls der Popkultur. Als begeisterter Gamer freue ich mich sehr über dieses Stück Videospielgeschichte!“, so Horst Ulrich Mooshandl von der Österreichischen Post AG

„Die Bücher der Witcher-Saga von Andrzej Sapkowski dienten als literarische Grundlage für das Spiel. Sowohl die Bücher als auch das Spiel stammen aus Polen. In diesem Zusammenhang hat sich das Team der VIECC dazu entschieden, ein Design mit Bezug zu The Witcher 3 in Auftrag zu geben. Es ist uns immer wichtig, dass unsere Projekte einen Bezug zu Wien und Österreich haben. Diese Brücke wollten wir durch die Wahl des Künstlers und die künstlerische Ausrichtung des Designs schlagen.“ „Bei unseren Recherchen zu polnischen Kunstbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts stießen wir auf die Bewegung „Junges Polen“ aus dem späten 19. Jahrhundert. Diese Bewegung, stark geprägt von Stanisław Wyspiański, wurde wiederum wesentlich von der Wiener Secession und ihrer Variante des Jugendstils beeinflusst. Aus diesem Grund wollten wir eine moderne Interpretation des Jugendstils mit einem The Witcher 3-Motiv schaffen und fanden für diesen Auftrag den polnischen Künstler Krzysztof Domaradzki (https://studiokxx.com/). In unseren Gesprächen erzählte uns Krzysztof, dass er selbst kontinuierlich von Jugendstil und anderen österreichischen Künstlern inspiriert wird und deren Stil mit neuen Popkulturmotiven verbindet.“, erklärt Chang Xue von der VIECC.

„Wir fühlen uns durch die Zusammenarbeit sehr geehrt – sie passt perfekt zum Geburtstag von The Witcher 3: Wild Hunt. Bei jeder Spieleentwicklung gibt es immer den Traum der perfekten Welt, in der man auch einen kulturellen Fußabdruck zu hinterlassen vermag. Mit dem dritten Witcher-Spiel konnten wir uns diesen Traum erfüllen. Wir könnten nicht glücklicher sein und hoffen, dass sich unsere Fans ebenso über die Briefmarke freuen, wie unser Team es tut. Es ist überaus motivierend, mit solch starken und kreativen Partnern außerhalb der klassischen Pfade zu arbeiten.“, sagt Fabian Döhla von CD PROJEKT RED.

Die VIECC findet am 22. und 23. November 2025 statt. Alle Informationen: https://viecc.com/