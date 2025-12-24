The Witcher 3: Wild Hunt: Riesiges Story-DLC soll Weg für The Witcher 4 ebnen

Laut einer aktuellen Analystenprognose steht The Witcher 3: Wild Hunt vor einer überraschenden Rückkehr in Form eines umfangreichen neuen DLCs.
Demnach soll im Mai 2026 eine große Story-Erweiterung erscheinen, die erzählerisch die Lücke zwischen The Witcher 3 und dem bereits angekündigten The Witcher 4 schließen soll.
Entwickelt werde der DLC voraussichtlich von Fool’s Theory, dem Studio, das auch am The Witcher Remake arbeitet und eng mit CD Projekt RED verbunden ist.
Die Erweiterung soll gezielt als narrative Brücke fungieren und zentrale Handlungsstränge vorbereiten, die später in The Witcher 4 aufgegriffen werden.
Damit würde The Witcher 3 nicht nur inhaltlich erweitert, sondern auch strategisch genutzt, um das Interesse an der nächsten großen Fortsetzung neu zu entfachen.
Der Release im Mai 2026 ist laut Prognose bewusst gewählt, da er mit dem elften Jubiläum von The Witcher 3 zusammenfällt, das ursprünglich am 18. Mai 2015 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen ist.
Preislich wird mit rund 30 US-Dollar gerechnet, was auf einen deutlich größeren Umfang als klassische DLCs hindeutet.
Inhaltlich soll es sich um eine vollwertige Story-Erweiterung handeln, vergleichbar mit früheren Add-ons wie Hearts of Stone oder Blood and Wine.
Die Veröffentlichung wird für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X und Xbox Series S erwartet und würde damit vollständig auf die aktuelle Konsolengeneration ausgerichtet sein.
Gleichzeitig soll dieses neue DLC laut Analyse den offiziellen Marketing-Zyklus für The Witcher 4 einleiten. Die Fortsetzung wird derzeit für einen Release Ende 2027 erwartet und gilt als eines der wichtigsten kommenden Open-World-Rollenspiele.
Ich müsste erstmal Hearts of Stone und Blood&Wine zocken, bin ich nach dem ersten Durchspielen noch nicht dazu gekommen weil’s einfach zu spät erschienen ist und Witcher zu umfangreich ist.
Ich müsste ja komplett von vorne anfangen um wieder reinzukommen.
Ich muss mir wohl angewöhnen solche Spiele erst 10 Jahre nach Release zu kaufen 😅😆😆😆
Die DLCs waren für mich Gründe, noch einmal anzufangen. Zwei Mal. Und bereut habe ich es nicht. Besonders blood and wine ist so unfassbar gut und qualitativ weit vor HoS oder dme Hauptspiel.
Ich werde vermutlich auch wieder einsteigen müssen. Letzter playthrough ist zu lange her
Wäre mal was neues vom Marketing und ganz cool
finde ich echt spannend
OK also noch ein Dlc🤔
Shut up and take my Money…Witcher 3 ist mit das beste was ich je gezockt hab.Witcher 4 ist von der Vorfreude her mein persönliches gta 6
Ein Witcher Remake ist in der Mache? Das ist mal voll an mir vorbei gegangen 😅 Welche(r) Teil(e)?
Der Erste natürlich.
Wär stark und macht sinn. Wenn der DLC in Teil 4 übergeht, verkauft sich Teil 3 auch nochmal gut.
Boah, dann muss ich mich wohl doch mal wieder in das Spiel reinfuchsen und dann auch die DLCs spielen, sollte das so kommen.