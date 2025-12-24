The Witcher 3: Wild Hunt: Riesiges Story-DLC soll Weg für The Witcher 4 ebnen

Gerücht: 30-Dollar-Erweiterung, neue Story und Marketing-Startschuss – The Witcher kehrt 2026 zurück!

Laut einer aktuellen Analystenprognose steht The Witcher 3: Wild Hunt vor einer überraschenden Rückkehr in Form eines umfangreichen neuen DLCs.

Demnach soll im Mai 2026 eine große Story-Erweiterung erscheinen, die erzählerisch die Lücke zwischen The Witcher 3 und dem bereits angekündigten The Witcher 4 schließen soll.

Entwickelt werde der DLC voraussichtlich von Fool’s Theory, dem Studio, das auch am The Witcher Remake arbeitet und eng mit CD Projekt RED verbunden ist.

Die Erweiterung soll gezielt als narrative Brücke fungieren und zentrale Handlungsstränge vorbereiten, die später in The Witcher 4 aufgegriffen werden.

Damit würde The Witcher 3 nicht nur inhaltlich erweitert, sondern auch strategisch genutzt, um das Interesse an der nächsten großen Fortsetzung neu zu entfachen.

Der Release im Mai 2026 ist laut Prognose bewusst gewählt, da er mit dem elften Jubiläum von The Witcher 3 zusammenfällt, das ursprünglich am 18. Mai 2015 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen ist.

Preislich wird mit rund 30 US-Dollar gerechnet, was auf einen deutlich größeren Umfang als klassische DLCs hindeutet.

Inhaltlich soll es sich um eine vollwertige Story-Erweiterung handeln, vergleichbar mit früheren Add-ons wie Hearts of Stone oder Blood and Wine.

Die Veröffentlichung wird für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X und Xbox Series S erwartet und würde damit vollständig auf die aktuelle Konsolengeneration ausgerichtet sein.

Gleichzeitig soll dieses neue DLC laut Analyse den offiziellen Marketing-Zyklus für The Witcher 4 einleiten. Die Fortsetzung wird derzeit für einen Release Ende 2027 erwartet und gilt als eines der wichtigsten kommenden Open-World-Rollenspiele.