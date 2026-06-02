The Witcher 3: Wild Hunt: Songs of the Past beschäftigt über 190 Entwickler

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Die Entwicklung von Songs of the Past, der dritten Erweiterung für The Witcher 3, beschäftigt aktuell über 190 Mitarbeiter.

Über elf Jahre nach der Veröffentlichung erhält The Witcher 3: Wild Hunt mit Songs of the Past seine dritte Erweiterung. Bereits 2015 und 2016 wurde das preisgekrönte Rollenspiel durch die DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine erweitert.

Songs of the Past, das in etwa so umfangreich wie Blood and Wine ausfallen soll, wird größtenteils von CD Projekt REDs Partnerstudio Fool’s Theory entwickelt. Aktuell beschäftigt die Erweiterung etwa 190 Entwickler, wie CD Projekt Co-CEO Michał Nowakowski in einer Finanzkonferenz erklärt:

„Die Erweiterung befindet sich nun in einer fortgeschrittenen Produktionsphase. Rund 190 Entwickler, die meisten davon von unseren bewährten Partnern bei Fool’s Theory, arbeiten derzeit mit uns an dem Projekt. Gleichzeitig übernimmt CD Projekt RED die kreative Aufsicht, um die Qualität des Witcher-Erlebnisses zu gewährleisten.“

Quelle
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17 Kommentare Added

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  2. de Maja 344335 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.06.2026 - 08:07 Uhr

    Hoffe echt das sie bei der Größe an die gewohnte CDPR Weise Geschichten zu erzählen bleiben, qualitativ.
    Bin ja eher immer noch auf Hadar gespannt was das werden soll, ne komplett neue IP muss erstmal ankommen, die anderen zwei Sachen werden ja so recht sichere Bretter.

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    • Katanameister 444800 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 02.06.2026 - 08:21 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Ich würde lieber skeptisch bleiben, gerade bei the Witcher kam ja lange Zeit nichts und CD Project muss erst wieder beweisen, dass sie es noch können.

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  3. Chicko90 39635 XP Bobby Car Rennfahrer | 02.06.2026 - 08:17 Uhr

    auch wenn ich Witcher 3 liebe, hätte es hier kein DLC mehr geben müssen. Die sollen die Arbeit lieber in Teil 4 stecken und dieses umfangreicher und besser machen.

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    • Colton 148355 XP Master-at-Arms Onyx | 02.06.2026 - 09:57 Uhr
      Antwort auf Chicko90

      Die meiste Arbeit wird ja durch ein externes Studio getätigt. Ich denke witcher 4 muss da nicht soviel drunter leiden

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  4. Katanameister 444800 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 02.06.2026 - 08:18 Uhr

    Dann muss es ja sehr umfangreich werden, gewisse Erwartungen habe ich jetzt schon.

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  5. Vayne1986 56235 XP Nachwuchsadmin 7+ | 02.06.2026 - 08:33 Uhr

    Wünsche den 190 Mitarbeitern viel Erfolg beim neuen DLC. Bin gespannt. 🙂

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  6. kleineAmeise 169390 XP First Star Onyx | 02.06.2026 - 09:41 Uhr

    Da sind ja kaum noch original Entwickler übrig. Die neuen spendieren Geralt wahrscheinlich eigenen Golfschläger und Frauen-Power darf übernehmen.

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  7. obj279e 3435 XP Beginner Level 2 | 02.06.2026 - 09:58 Uhr

    Ich werde das Spiel auf jeden Fall noch einmal neu durchspielen, bevor der DLC erscheint. Ich habe es inzwischen viermal durchgespielt, aber das ist schon ziemlich lange her. Vielleicht hole ich es mir noch für den PC und starte nochmal von vorne.
    Ich freue mich auf jeden Fall darauf und hoffe, dass Witcher 4 deswegen nicht verschoben wird.

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  8. Devilsgift 138015 XP Elite-at-Arms Gold | 02.06.2026 - 10:12 Uhr

    Eine Menge Leute für ne Erweiterung. Ich hoffe sie kann mit den anderen mithalten. Aber das CDPR das kann haben Sie mit Phantom Liberty eindrucksvoll bewiesen.

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  9. Blight 41710 XP Hooligan Krauler | 02.06.2026 - 10:45 Uhr

    Puh. Witcher 3 ist wirklich toll. Aber ich werde den DLC vermutlich nicht spielen und einfach auf Teil 4 warten.

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