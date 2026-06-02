The Witcher 3: Wild Hunt: Songs of the Past beschäftigt über 190 Entwickler

Die Entwicklung von Songs of the Past, der dritten Erweiterung für The Witcher 3, beschäftigt aktuell über 190 Mitarbeiter.

Über elf Jahre nach der Veröffentlichung erhält The Witcher 3: Wild Hunt mit Songs of the Past seine dritte Erweiterung. Bereits 2015 und 2016 wurde das preisgekrönte Rollenspiel durch die DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine erweitert.

Songs of the Past, das in etwa so umfangreich wie Blood and Wine ausfallen soll, wird größtenteils von CD Projekt REDs Partnerstudio Fool’s Theory entwickelt. Aktuell beschäftigt die Erweiterung etwa 190 Entwickler, wie CD Projekt Co-CEO Michał Nowakowski in einer Finanzkonferenz erklärt:

„Die Erweiterung befindet sich nun in einer fortgeschrittenen Produktionsphase. Rund 190 Entwickler, die meisten davon von unseren bewährten Partnern bei Fool’s Theory, arbeiten derzeit mit uns an dem Projekt. Gleichzeitig übernimmt CD Projekt RED die kreative Aufsicht, um die Qualität des Witcher-Erlebnisses zu gewährleisten.“