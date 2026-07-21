The Witcher 3: Wild Hunt: Songs of the Past feiert Auftritt auf der gamescom 2026

CD PROJEKT RED hat seine Teilnahme an der gamescom 2026 bestätigt. Im Mittelpunkt steht die neue Erweiterung The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, zu der während der gamescom Opening Night Live am 25. August neue Informationen veröffentlicht werden.
Neben der Präsentation in der Eröffnungsshow können Besucher der Messe die Erweiterung auch direkt am Messestand von CD PROJEKT RED erleben. Geführte Präsentationen finden sowohl im Business-Bereich als auch im Entertainment-Bereich der gamescom statt.
Präsentationen für Fachbesucher und Fans
Die Vorführungen werden im Business-Bereich vom 26. bis 28. August sowie im Entertainment-Bereich vom 26. bis 30. August angeboten. Dabei erhalten Besucher einen ersten ausführlichen Einblick in die neue Erweiterung.
Mit Songs of the Past schlüpfen Spieler erneut in die Rolle des Hexers Geralt von Riva. Die Erweiterung erzählt ein neues Kapitel innerhalb von The Witcher 3: Wild Hunt und erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
CD PROJEKT RED verweist außerdem auf den anhaltenden Erfolg des Hauptspiels. The Witcher 3: Wild Hunt wurde seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015 weltweit über 65 Millionen Mal verkauft und erhielt mehr als 250 Game-of-the-Year-Auszeichnungen sowie über 1.000 Branchenpreise.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Endlich mehr Infos! Ich bin gespannt wie sie die Brücke zu Witcher 4 bauen werden.
Witcher 3 ist einfach ein „must play“ unter den Rollenspielen!
Mal sehen, ob sie die Qualität halten können und der Vorlage treu bleiben.
Super. 👍🏻 Bin gespannt auf die neue Erweiterung von The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past. 🙂
Bin sehr gespannt, was da kommt.
Uiuiui, da muss ich das Spiel wirklich demnächst mal in Angriff nehmen😅 Nicht das ich den DLC nächstes Jahr verpasse. Das kommt dann direkt nach Halo CE auf die demnächst zu spielen liste🫡
Cool da bin ich mal auf Neuigkeiten Gespannt
Oh, nachdem Songs of the Past dann draußen ist wird in absehbarer Zeit sicherlich noch eine „Even more complete Complete Edition“ herauskommen um die Kuh weiter zu melken.
Aber keine Frage: Witcher 3 ist eines der besten RPGs der letzten Jahre. Mein letztes Weiterspielen am Blood and Wine DLC ist allerdings am vollen Inventar gescheitert und ich hatte einfach keine Lust das alles nochmal auszumisten. Nachdem ich lange Zeit nicht mehr gespielt hatte wusste ich einfach nicht mehr was wichtig war und was nicht.
Vielleicht gehe ich es aber nochmal an.
„Weiterspielen am Blood and Wine DLC ist allerdings am vollen Inventar gescheitert“
Da gibt es diverse Mods auf Nexus, die sich diesem Problem annehmen.
Aber mir fällt gerade auf das du ja bestimmt auf der Box spielst. Das habe ich nicht beachtet.
Ja, Witcher 3 habe ich immer auf der XBox gespielt. Das Grundspiel habe ich schon lange durch und mir danach mal die zwei DLCs geholt. Aber dann hat es wie gesagt gehakt.
Da bräuchte man so einen Lakaien irgendwo, dem man dann was bezahlt und der dann den ganzen Krempel ausmistet. Und dann noch einen Esel, der einem den ganzen neuen Schrott der sich immer so ansammelt automatisch wegschafft und verkauft.
Da gab’s mal so ein isometrisches RPG wo man etwas ähnliches machen konnte.
Day one kauf 🙂
Endlich mehr Infos.