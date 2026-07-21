The Witcher 3: Wild Hunt: Songs of the Past feiert Auftritt auf der gamescom 2026

CD PROJEKT RED hat seine Teilnahme an der gamescom 2026 bestätigt. Im Mittelpunkt steht die neue Erweiterung The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, zu der während der gamescom Opening Night Live am 25. August neue Informationen veröffentlicht werden.

Neben der Präsentation in der Eröffnungsshow können Besucher der Messe die Erweiterung auch direkt am Messestand von CD PROJEKT RED erleben. Geführte Präsentationen finden sowohl im Business-Bereich als auch im Entertainment-Bereich der gamescom statt.

Präsentationen für Fachbesucher und Fans

Die Vorführungen werden im Business-Bereich vom 26. bis 28. August sowie im Entertainment-Bereich vom 26. bis 30. August angeboten. Dabei erhalten Besucher einen ersten ausführlichen Einblick in die neue Erweiterung.

Mit Songs of the Past schlüpfen Spieler erneut in die Rolle des Hexers Geralt von Riva. Die Erweiterung erzählt ein neues Kapitel innerhalb von The Witcher 3: Wild Hunt und erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

CD PROJEKT RED verweist außerdem auf den anhaltenden Erfolg des Hauptspiels. The Witcher 3: Wild Hunt wurde seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2015 weltweit über 65 Millionen Mal verkauft und erhielt mehr als 250 Game-of-the-Year-Auszeichnungen sowie über 1.000 Branchenpreise.