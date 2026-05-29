The Witcher 3: Wild Hunt: Songs of the Past wird auf der Gamescom 2026 gezeigt

CD Projekt RED zeigt die neue Witcher-3-Erweiterung Songs of the Past auf der Gamescom 2026.

Nach mehr als elf Jahren erhält The Witcher 3: Wild Hunt mit Songs of the Past eine neue Erweiterung, die erstmals auf der Gamescom 2026 vorgestellt werden soll.

Über den offiziellen X-Account der Reihe luden die Entwickler die Spieler in den Entertainment-Bereich der Messe ein, wo die kommende Erweiterung präsentiert werden soll. Noch ist unklar, ob Besucher lediglich einen Trailer zu sehen bekommen oder bereits eine spielbare Demo ausprobieren können.

Songs of the Past soll 2027 für The Witcher 3: Wild Hunt erscheinen und zählt damit zu den ungewöhnlichsten Erweiterungen der vergangenen Jahre. Mehr als ein Jahrzehnt nach der ursprünglichen Veröffentlichung erhält das Rollenspiel damit erneut umfangreiche neue Inhalte.

Rund um die Handlung gibt es bereits Spekulationen innerhalb der Community. Demnach könnte die Erweiterung als Brücke zum kommenden The Witcher 4 dienen. Offizielle Details dazu haben die Entwickler bislang jedoch nicht bekannt gegeben.

CD Projekt RED macht zudem deutlich, dass Songs of the Past nicht als gewöhnliches DLC betrachtet werden soll. Marcin Łukaszewski, Social-Media-Manager des Studios, betonte, dass es sich ausdrücklich um eine Erweiterung handelt.

Nach Angaben des Entwicklers versteht man unter DLCs eher kleinere, häufig kostenlose Zusatzinhalte wie neue Outfits. Erweiterungen dagegen seien umfangreiche Inhalte mit vielen Spielstunden, neuer Geschichte, zusätzlichen Charakteren und weiteren größeren Spielinhalten.

Welche konkreten Neuerungen Songs of the Past bieten wird, dürfte spätestens auf der Gamescom 2026 näher erläutert werden.