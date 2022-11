The Witcher 3: Wild Hunt: Spannende Details zum Next-Gen-Update

Am 14. Dezember erscheint das Next-Gen-Update für The Witcher 3: Wild Hunt. Dieses Update wird kostenlos für alle aktuellen Besitzer von The Witcher 3: Wild Hunt auf der Xbox One sein.

Die Entwickler fügen dem Spiel zwei neue Modi für die Grafik hinzu: „Leistung“ und „Qualität“, letzterer implementiert sogar Ray Tracing-Funktionen.

Im Modus „Leistung“ wird die Framerate auf 60 FPS erhöht, während im Modus „Qualität“ die visuelle Wiedergabetreue auf 30 FPS erhöht wird. Im Qualitätsmodus kommt Ray Tracing mit Ray Traced Global Illumination und Ambient Occlusion ins Spiel und sorgt für eine realistischere Gesamtbeleuchtung und Oberflächenbeleuchtungseffekte. 4K-Texturen & -Modelle und einen Fotomodus wird es auch geben.

Spieler der Xbox Serie S können zwischen einem speziellen 30FPS- und einem 60FPS-Modus wählen, wobei ersterer das Spiel mit besseren Texturen und in höherer Auflösung darstellt, während letzterer ein flüssiges 60FPS-Erlebnis bietet. Darüber hinaus profitiert die Xbox Serie X von FidelityFX Super Resolution (FSR), einer leistungsstarken Upscaling-Technologie, die die Framerate erhöht und einen räumlichen Upscaling-Algorithmus verwendet, um eine hohe visuelle Qualität zu gewährleisten.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass von der Community erstellte Mods und Gameplay-/Inhaltserweiterungen von CD Projekt Red in das Spiel integriert werden. Weiter enthält das Update einen kostenlosen, von der Netflix-Serie „The Witcher“ inspirierten DLC, einschließlich einer neuen Quest. Cross-Progression ermöglicht obendrein das Übertragen von Spielständen von und auf andere Plattformen.